Зеленський відкинув ідею "обміну територіями": "Це наша земля, і ми не визнаємо окупацію"

Президент Володимир Зеленський чітко окреслив позицію України щодо так званого "обміну територіями". Він наголосив: жодних компромісів на рахунок українських земель бути не може, а історія боротьби доводить – Донбас, Крим та інші окуповані регіони є невід’ємною частиною держави.

Про це Зеленський заявив під час спілкування із журналістами, пише УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський у своїй заяві відреагував на спекуляції щодо можливого "обміну територіями" з росією. Він підкреслив, що для України існують червоні лінії, які неможливо переступити, і перша з них – це відмова визнавати будь-яку окупацію.

Щоб говорити про те, на що готова Україна, давайте почуємо, на що готова Росія? Ми ж не знаємо – зазначив Президент.

Зеленський нагадав, що на початок повномасштабного вторгнення Росія вже контролювала Крим і третину Донеччини. За майже чотири роки великої війни окупантам вдалося захопити ще лише частину цієї області, утримуючи зараз приблизно 67–69% її території.

Усі розмови про те, що до кінця року Росія зможе повністю окупувати Донбас, – це все балачки – наголосив він.

Президент також навів особистий історичний приклад: його дід у 1943 році боровся проти нацистів за Слов’янськ, Краматорськ і Маріуполь.

Дуже багато полеглих і поранених. І я пояснив, що це надто болісний момент нашої історії і дуже болісна частина нашого життя в Україні. Все не так все просто, як комусь може здаватися – заявив Зеленський.

Стосовно інших регіонів він зазначив, що ворог не здатний утримати прикордонні ділянки на Сумщині, і вже за кілька місяців там його не буде. Аналогічна перспектива, за словами Президента, очікує і Харківщину.

Щодо Миколаївщини та Кінбурнської коси Зеленський підкреслив, що Росії ця територія потрібна лише як інструмент для блокування українського узбережжя, однак юридично Україна не визнає жодної окупації.

Що стосуються всіх наших тимчасово окупованих територій, я ще підкреслю, юридично ми не визнаємо окупацію. Моя позиція така – підсумував Президент.

Нагадаємо

