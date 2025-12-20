$42.340.00
На росії знову "просів ґрунт": цього разу разом із магістральним газогоном
10:44 • 10291 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
09:25 • 11738 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у Криму
08:51 • 13038 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 13265 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12 • 21956 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 36650 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 26830 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 32412 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 41070 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
WSJ назвало п'ять потенційних перешкод для миру між росією та Україною

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Восени США представили 28-пунктний мирний план для України. The Wall Street Journal назвало п'ять потенційних перешкод для миру між росією та Україною.

WSJ назвало п'ять потенційних перешкод для миру між росією та Україною

Коли восени США представили свій 28-пунктний мирний план для України, лідери в Києві побачили низку пасток, розставлених кремлем, ідеться у публікації The Wall Street Journal, пише УНН

Деталі

Документ, розроблений за участю росії, містив пункти, які Україна ніколи не прийме без додаткових гарантій безпеки - від відмови від території та проведення негайних виборів до конституційного зобов'язання не вступати до НАТО. Аналітики розцінили цю пропозицію як таку, що відповідає кінцевій цілі росії - домінуванню над усією Україною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі "відкрито антиукраїнські" пункти були видалені з останнього проекту зміненого 20-пунктного плану, але він ще далеко не завершений. Він сказав, що США планують поділитися найновішою версією документів з російською стороною цього тижня.

WSJ назвало деякі з головних каменів спотикання:

  1. Земля. росія хоче, щоб Україна вивела війська з територій у Донецькій області. Україна стверджує, що не має морального чи юридичного права віддавати їх, але США тиснули на Україну, щоб вона виконала вимогу росії, прагнучи швидкого припинення війни. Територіальний глухий кут показує, як росія використовує переговори для досягнення своїх цілей, наполягаючи на дипломатичних поступках на землі під загрозою військової сили. Зосередження москви на болючому питанні території має на меті «зламати опонента», не розкриваючи при цьому позицій щодо інших деталей, сказав Ерік Чіарамелла, колишній член Ради національної безпеки США. «росія продовжує наполягати на нереалістичних вимогах, які, на мою думку, катастрофічно нівелюють міжнародне право», – сказав Михайло Подоляк, радник Офісу Президента України.
    1. НАТО. Те, що путін називає «першопричинами» конфлікту, не змінилося протягом усієї війни, а саме: західний нахил України та розширення Організації Північноатлантичного договору. Хоча Київ визнав, що США не передбачають приєднання України до військового альянсу, Зеленський відмовився від вимог, щоб країна відмовилася від свого мандатного прагнення приєднатися до безпекового блоку. Він назвав цю ідею обмеженням для України у плануванні власного майбутнього.
      1. Чисельність збройних сил. Початкова пропозиція США також пропонувала обмежити чисельність збройних сил України до 600 000 осіб. За словами Зеленського, цю цифру було змінено на 800 000, щоб відобразити поточну чисельність українських військових. Валерій Чалий, який обіймав посаду посла України в США в роки після агресії росії у 2014 році, сказав, що питання про те, скільки військ має мати Україна, стосується не стільки військової специфіки, скільки обмежень в ухваленні рішень Україною. «Ми повинні розуміти… як протистояти спробам обмежити наш суверенітет. Ми самі визначимо, скільки нам потрібно і яка у нас модель», – сказав він на панелі у грудні.
        1. Культура. Ще одним гострим питанням у дискусіях є російські зусилля щодо повернення російськомовних ЗМІ та освіти в Україну після війни. Захист прав російськомовного населення був одним із приводів для кроку москви щодо анексії Криму та таємного введення воєнізованих формувань у деякі частини Донецької та Луганської областей у 2014 році. «По-перше, вони хочуть забрати в України все, що можуть. По-друге, вони хочуть дестабілізувати країну. По-третє, вони хочуть відновити інструменти російського впливу. По-четверте, це просто російська пропаганда», – сказав політолог Олексій Гарань.
          1. Атомна електростанція. Хто контролює Запорізьку атомну електростанцію, є ще однією перешкодою на переговорах. Київ вважає пропозицію США розділити контроль над найбільшим у Європі атомним електростанцією несправедливою. Зеленський заявив, що план замовчує деталі щодо демілітаризації станції, фінансування її ремонту, забезпечення водопостачання та електропостачання, а також створення придатної для проживання території для працівників після того, як росія окупувала цей об'єкт.

            Юлія Шрамко

