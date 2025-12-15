Для Зеленського одна "червона лінія" не підлягає обговоренню: Bild дізнався про позицію Києва щодо виходу військ з Донеччини

$42.190.08
49.470.05
ukenru
10:16 • 198 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
09:35 • 3346 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
07:53 • 9796 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
07:40 • 11263 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
06:29 • 13724 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 21725 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 30695 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 27600 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 37095 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 39202 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
88%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Розбирають за лічені години: на тимчасово окупованій Донеччині закінчується резервна вода15 грудня, 00:22 • 16844 перегляди
Президент Естонії запропонував допомогти Угорщині зі сплатою штрафів за розрив енергетичних угод з рф15 грудня, 00:49 • 15300 перегляди
Volkswagen закриває завод у Дрездені: історичне рішення після 88 років діяльності15 грудня, 03:20 • 16448 перегляди
Голлівудський режисер Роб Райнер та його дружина знайдені мертвими з ножовими пораненнями04:45 • 11146 перегляди
У Туреччині масово з’являються гігантські провалля ґрунту, що нагадують біблійні пророцтва Photo05:02 • 16980 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 63676 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 79228 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 66191 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 75609 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 100149 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Дональд Трамп
Александр Стубб
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Берлін
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 15702 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 33197 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 34938 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 39588 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 74247 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
Опалення

Для Зеленського одна "червона лінія" не підлягає обговоренню: Bild дізнався про позицію Києва щодо виходу військ з Донеччини

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Президент України Володимир Зеленський у Берліні відмовляється від одностороннього виведення українських військ з Донеччини. Це відбувається на тлі 28-пунктного плану США, який передбачає відмову України від НАТО та нові вибори, але також поступку територій Росії.

Для Зеленського одна "червона лінія" не підлягає обговоренню: Bild дізнався про позицію Києва щодо виходу військ з Донеччини

У Берліні розгортається протистояння на переговорах між Президентом України Володимиром Зеленським та американською делегацією, Київ готовий вдатися до численних компромісів, однак для Зеленського одна "червона лінія" не підлягає обговоренню, Київ відкидає одностороннє добровільне виведення українських військ з Донеччини, повідомляє Bild, пише УНН.

Деталі

Основою для переговорів є 28-пунктний план США, що під сильним впливом росії та спрямований на врегулювання війни. Цей план включає вимоги щодо відмови України щодо НАТО та проведення нових виборів протягом 100 днів, пише видання.

"Україна готова погодитися на обидва пункти за певних умов. Однак від неї також очікується поступка росії низки територій. Це неприйнятно для українців", - ідеться у публікації.

"У той час як Зеленський готовий заморозити лінію фронту, і, таким чином, де-факто поступитися окупованими територіями Криму, Луганська, Донецька, Запоріжжя та Херсона росії (хоча і "тимчасово", як підкреслює Київ), про виведення військ з Донецька для українського президента не може бути й мови", - пише видання.

Згодом США запропонували українській армії вивести війська приблизно з 5600 квадратних кілометрів Донецької області, яку тоді не буде захоплено російською армією, а продовжить існувати як "демілітаризована економічна зона". Як пише видання - пропозиція, яку росія негайно підхопила.

Зеленський відповів у неділю вранці: "Я не думаю, що це справедливо. Тому що ця економічна зона - хто нею керуватиме?" "Іншими словами: Зеленський побоюється, що росія порушить своє слово та швидко окупує території, звільнені українською армією", - зазначає видання.

"Це буде рівносильним капітуляції української армії", вказує видання. "Ми цього не приймемо", - заявив у неділю BILD високопоставлений український чиновник.

Контрпропозиція Зеленського: "Якщо українські війська відступлять, скажімо, на п'ять-десять кілометрів, чому б російським військам не відступити на таку саму відстань углиб окупованих територій? Це питання, на яке ще немає відповіді, але воно обговорюється з крайньою делікатністю та великим розпалом пристрастей".

"Стає ясно, що Україна готова піти на безліч компромісів. (...) Однак одностороннє добровільне виведення військ з фронту в Києві не стоїть для обговорення", - зауважує видання.

Переговори Зеленського з посланцями Трампа в понеділок стосуватимуться гарантій безпеки США - ЗМІ15.12.25, 11:58 • 434 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Державний кордон України
Донецька область
Запорізька область
Bild
НАТО
Херсонська область
Крим
Володимир Зеленський
Україна
Луганськ
Берлін