Для Зеленського одна "червона лінія" не підлягає обговоренню: Bild дізнався про позицію Києва щодо виходу військ з Донеччини

У Берліні розгортається протистояння на переговорах між Президентом України Володимиром Зеленським та американською делегацією, Київ готовий вдатися до численних компромісів, однак для Зеленського одна "червона лінія" не підлягає обговоренню, Київ відкидає одностороннє добровільне виведення українських військ з Донеччини, повідомляє Bild, пише УНН.

Деталі

Основою для переговорів є 28-пунктний план США, що під сильним впливом росії та спрямований на врегулювання війни. Цей план включає вимоги щодо відмови України щодо НАТО та проведення нових виборів протягом 100 днів, пише видання.

"Україна готова погодитися на обидва пункти за певних умов. Однак від неї також очікується поступка росії низки територій. Це неприйнятно для українців", - ідеться у публікації.

"У той час як Зеленський готовий заморозити лінію фронту, і, таким чином, де-факто поступитися окупованими територіями Криму, Луганська, Донецька, Запоріжжя та Херсона росії (хоча і "тимчасово", як підкреслює Київ), про виведення військ з Донецька для українського президента не може бути й мови", - пише видання.

Згодом США запропонували українській армії вивести війська приблизно з 5600 квадратних кілометрів Донецької області, яку тоді не буде захоплено російською армією, а продовжить існувати як "демілітаризована економічна зона". Як пише видання - пропозиція, яку росія негайно підхопила.

Зеленський відповів у неділю вранці: "Я не думаю, що це справедливо. Тому що ця економічна зона - хто нею керуватиме?" "Іншими словами: Зеленський побоюється, що росія порушить своє слово та швидко окупує території, звільнені українською армією", - зазначає видання.

"Це буде рівносильним капітуляції української армії", вказує видання. "Ми цього не приймемо", - заявив у неділю BILD високопоставлений український чиновник.

Контрпропозиція Зеленського: "Якщо українські війська відступлять, скажімо, на п'ять-десять кілометрів, чому б російським військам не відступити на таку саму відстань углиб окупованих територій? Це питання, на яке ще немає відповіді, але воно обговорюється з крайньою делікатністю та великим розпалом пристрастей".

"Стає ясно, що Україна готова піти на безліч компромісів. (...) Однак одностороннє добровільне виведення військ з фронту в Києві не стоїть для обговорення", - зауважує видання.

