1 січня, 13:04 • 36520 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 55376 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 45264 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 43295 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 150928 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 149336 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 52559 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 44286 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 37628 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 30361 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Публікації
Ексклюзиви
У Києві з'явиться вулиця Андрія Парубія

Київ • УНН

 • 678 перегляди

У Києві 57% учасників опитування підтримали перейменування ділянки вздовж Маріїнського парку на честь Андрія Парубія. Йдеться про ділянку від вулиці Грушевського до Паркової дороги.

У Києві з'явиться вулиця Андрія Парубія

У Києві зʼявиться вулиця на честь народного депутата та колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія. Відповідну ініціативу підтримали 57% учасників громадського опитування на порталі та в застосунку "Київ Цифровий". Про це повідомляє пресслужба партії "Європейська Солідарність" (ЄП), інформує УНН.

Деталі

Йдеться про ділянку вздовж Маріїнського парку – від вулиці Грушевського до Паркової дороги.

Лідерка ЄП у Київраді Марина Порошенко зазначила, що назва вулиці стане символом вдячності Андрію Парубію.

Він був людиною, яка зробила вагомий внесок у розвиток українського парламентаризму, відігравала важливу роль під час Революції Гідності та в питаннях національної ідентичності. Його діяльність – це приклад служіння державі, відповідальності та відданості Україні. Переконана, що назва вулиці в самому центрі Києва стане символом пам’яті, вдячності та поваги до Андрія й до тих, хто стояв на захисті нашої свободи й державності  

- зазначила Порошенко.

Контекст

Андрія Парубія вбили 30 серпня 2025 року у Львові 7 пострілами. За даними слідства, підозрюваним у цьому злочині є 52-річний львівʼянин.

Поліція розглядала три основні версії мотивів цього злочину: умисне вбивство у зв’язку із політичною діяльністю народного депутата, російський слід, особисті неприязні відносини підозрюваного з потерпілим. Очільник Нацполіції України Іван Вигівський заявляв, що пріоритетним є відпрацювання інформації щодо можливого російського сліду.

Нагадаємо

Служба безпеки України знайшла зброю, з якої вбили народного депутата Андрія Парубія. Це пістолет Макарова з глушником: він перебував у схованці, облаштованій кілером, і містить його ДНК.

Вбивство Андрія Парубія: суд повторно продовжив арешт підозрюваному18.12.25, 12:08 • 3721 перегляд

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітикаКиїв
Андрій Парубій
Київ