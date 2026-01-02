У Києві з'явиться вулиця Андрія Парубія

У Києві зʼявиться вулиця на честь народного депутата та колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія. Відповідну ініціативу підтримали 57% учасників громадського опитування на порталі та в застосунку "Київ Цифровий". Про це повідомляє пресслужба партії "Європейська Солідарність" (ЄП), інформує УНН.

Деталі

Йдеться про ділянку вздовж Маріїнського парку – від вулиці Грушевського до Паркової дороги.

Лідерка ЄП у Київраді Марина Порошенко зазначила, що назва вулиці стане символом вдячності Андрію Парубію.

Він був людиною, яка зробила вагомий внесок у розвиток українського парламентаризму, відігравала важливу роль під час Революції Гідності та в питаннях національної ідентичності. Його діяльність – це приклад служіння державі, відповідальності та відданості Україні. Переконана, що назва вулиці в самому центрі Києва стане символом пам’яті, вдячності та поваги до Андрія й до тих, хто стояв на захисті нашої свободи й державності - зазначила Порошенко.

Контекст

Андрія Парубія вбили 30 серпня 2025 року у Львові 7 пострілами. За даними слідства, підозрюваним у цьому злочині є 52-річний львівʼянин.

Поліція розглядала три основні версії мотивів цього злочину: умисне вбивство у зв’язку із політичною діяльністю народного депутата, російський слід, особисті неприязні відносини підозрюваного з потерпілим. Очільник Нацполіції України Іван Вигівський заявляв, що пріоритетним є відпрацювання інформації щодо можливого російського сліду.

Нагадаємо

Служба безпеки України знайшла зброю, з якої вбили народного депутата Андрія Парубія. Це пістолет Макарова з глушником: він перебував у схованці, облаштованій кілером, і містить його ДНК.

