Вбивство Андрія Парубія: суд повторно продовжив арешт підозрюваному

Суд за клопотанням Львівської обласної прокуратури повторно продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 52-річному мешканцю Львова, якого підозрюють у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія. Про це повідомляє УНН з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

Деталі

Імені злочинця правоохоронці не називають, але українські ЗМІ повідомляють, що йдеться про Михайла Сцельнікова.

Йому інкримінують вчинення низки особливо тяжких злочинів, зокрема за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ст. 112 (посягання на життя народного депутата України у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю), а також ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (глорифікація осіб, які здійснюють збройну агресію проти України, та повторне виправдовування збройної агресії рф).

Підозрюваний у вбивстві Парубія надалі утримуватиметься під вартою без альтернативи внесення застави.

Контекст

Андрія Парубія вбили 30 серпня 2025 року у Львові 7 пострілами. За даними слідства підозрюваним у цьому злочині є 52-річний львівʼянин. Наразі він знаходиться під вартою без внесення застави.

Поліція розглядала три основні версії мотивів цього злочину: умисне вбивство у зв’язку із політичною діяльністю народного депутата, російський слід, особисті неприязні відносини підозрюваного з потерпілим. Очільник Нацполіції України Іван Вигівський заявляв, що пріоритетним є відпрацювання інформації щодо можливого російського сліду.

Нагадаємо

Служба безпеки України знайшла зброю, з якої вбили народного депутата Андрія Парубія. Це пістолет Макарова з глушником: він перебував у схованці, облаштованій кілером, і містить його ДНК.