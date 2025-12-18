$42.340.15
Убийство Андрея Парубия: суд повторно продлил арест подозреваемому

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Суд повторно продлил арест 52-летнему львовянину, подозреваемому в убийстве народного депутата Андрея Парубия. Ему инкриминируют государственную измену, посягательство на жизнь нардепа и незаконное обращение с оружием.

Убийство Андрея Парубия: суд повторно продлил арест подозреваемому

Суд по ходатайству Львовской областной прокуратуры повторно продлил меру пресечения в виде содержания под стражей 52-летнему жителю Львова, которого подозревают в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру.

Детали

Имени преступника правоохранители не называют, но украинские СМИ сообщают, что речь идет о Михаиле Сцельникове.

Ему инкриминируют совершение ряда особо тяжких преступлений, в частности по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), ст. 112 (посягательство на жизнь народного депутата Украины в связи с его государственной или общественной деятельностью), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), а также ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (глорификация лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины, и повторное оправдание вооруженной агрессии РФ).

Подозреваемый в убийстве Парубия в дальнейшем будет содержаться под стражей без альтернативы внесения залога.

Контекст

Андрея Парубия убили 30 августа 2025 года во Львове 7 выстрелами. По данным следствия, подозреваемым в этом преступлении является 52-летний львовянин. Сейчас он находится под стражей без внесения залога.

Полиция рассматривала три основные версии мотивов этого преступления: умышленное убийство в связи с политической деятельностью народного депутата, российский след, личные неприязненные отношения подозреваемого с потерпевшим. Глава Нацполиции Украины Иван Выговский заявлял, что приоритетным является отработка информации о возможном российском следе.

Напомним

Служба безопасности Украины нашла оружие, из которого убили народного депутата Андрея Парубия. Это пистолет Макарова с глушителем: он находился в тайнике, оборудованном киллером, и содержит его ДНК.

