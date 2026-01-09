Трамп начал встречу с руководителями нефтяных компаний после захвата пятого подсанкционного танкера

Президент США Дональд Трамп проводит встречу с руководителями ведущих нефтяных компаний в Белом доме. Целью переговоров является привлечение 100 миллиардов долларов инвестиций для восстановления нефтедобывающей отрасли Венесуэлы. Встреча проходит на фоне усиления военного контроля США над логистическими путями в Карибском море. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Военно-морские силы и морская пехота США перехватили в Карибском бассейне нефтяной танкер "Олина". По данным Южного командования США, это уже пятое судно, задержанное в рамках операции по перекрытию поставок подсанкционных нефтепродуктов. В ведомстве заявили, что "для преступников нет безопасного убежища".

Активизация действий на море стала продолжением политики администрации Трампа после отстранения от власти Николаса Мадуро. Президент подчеркнул, что отныне иностранные компании будут работать в Венесуэле под непосредственным патронатом США, а не местного правительства.

Мы не хотим, чтобы вы имели дело с Венесуэлой. Вы будете работать с Соединенными Штатами - заявил Трамп, гарантируя инвесторам "полную безопасность".

Критика и экономические риски

План администрации вызвал острую критику со стороны правозащитных организаций и экспертов. Тайсон Слокам, директор энергетической программы Public Citizen, назвал действия США в отношении Мадуро "насильственным империализмом". По его мнению, Трамп стремится передать контроль над венесуэльскими ресурсами миллиардерам, перекладывая финансовые риски на американских налогоплательщиков.

Слокам отметил, что пока государство будет покрывать риски нефтяных гигантов, рядовые американцы продолжают страдать от высоких тарифов на электроэнергию и отопление, не получая реальной выгоды от экспансии на рынок Венесуэлы.

Детали встречи в Белом доме

Мероприятие в Восточной комнате сопровождалось рядом неформальных эпизодов. Среди гостей был замечен консервативный комментатор Такер Карлсон, присутствие которого в Белом доме связали с частным обедом.

Во время переговоров Дональд Трамп прервал обсуждение, чтобы продемонстрировать присутствующим и прессе строительство нового большого бального зала на месте бывшего Восточного крыла. Президент выразил сожаление, что помещение еще не готово, поскольку это позволило бы пригласить на встречу более тысячи руководителей отрасли. Осматривая строительство через окно, Трамп назвал вид "необычным" и пригласил журналистов присоединиться к осмотру, однако представители СМИ остались на своих местах.

Администрация Белого дома в ближайшее время должна определить перечень компаний, которые получат право на добычу тяжелой нефти в Венесуэле.

