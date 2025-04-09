Министр финансов США заявил о соглашении с Украиной по полезным ископаемым, которое может стать долгосрочным экономическим партнерством. Его считают частью мирного плана Трампа.
Дипломаты все более скептически оценивают отправку миротворческой миссии в Украину. Европейские страны столкнулись с политическими и логистическими ограничениями, учитывая позицию США.
Спецпосланник США заявил, что самая большая проблема - это оккупированные территории Украины.
Спецпосланник США заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО в случае мирного соглашения. Зеленский ранее говорил, что США не поддерживают вступление.
Спецпосланник США Стив Виткофф заявил, что договариваются о частичном прекращении огня, включая энергетическую инфраструктуру, которое может быть реализовано уже через неделю.
Стив Виткофф заявил, что путин заказал портрет Трампа у российского художника и передал его через Виткоффа. Он также рассказал, что путин молился за Трампа, когда в него стреляли.
Спецпредставитель США Стив Виткофф заявил, что выборы в Украине состоятся. Он также подчеркнул, что сейчас лучшее время для заключения соглашения, которое мог бы реализовать Дональд Трамп.
Премьер Венгрии заявил, что война в Украине может стать «Афганистаном» для ЕС. По его словам, сложность заключается в том, как убедить РФ прекратить войну.
Представитель МИД Георгий Тихий назвал ложью заявления Карлсона о продаже украинского оружия мексиканским наркокартелям. По словам Тихого, каждая единица военной техники отслеживается и контролируется.
Американский журналист Такер Карлсон повторил ранее опровергнутый фейк о продаже украинского оружия мексиканским картелям.
В федеральном суде США начинается рассмотрение иска о клевете между актерами Блейк Лайвли и Джастином Балдони. Стороны будут спорить относительно обнародования документов и возможности допроса Лайвли адвокатом Балдони.
Верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила, что миротворческая миссия возможна только после достижения мира. По ее словам, рф не демонстрирует стремление к мирному урегулированию конфликта.
В интервью Такеру Карлсону глава МИД рф озвучил требования о прекращении войны, включая запрет НАТО в Украине. лавров также прокомментировал возможное президентство Трампа и отношения с США.
Американский телеведущий Такер Карлсон прибыл в Москву для интервью с главой МИД рф Лавровым. Журналист планировал обсудить возможность ядерного конфликта и отношения России с Китаем и Западом.
Советники Трампа собрались во Флориде для планирования переходного периода и отбора кандидатов на высшие должности. Среди потенциальных претендентов - Марко Рубио, Рик Гренелл, Том Коттон и другие влиятельные республиканцы.
Сергей Никифоров, пресс-секретарь Президента Украины, опроверг заявление Такера Карлсона о том, что он добился интервью с Владимиром Зеленским, заявив, что у Президента другой график и Карлсона в нем нет.
Такер Карлсон утверждает, что добился интервью с президентом Украины Зеленским после двухлетних попыток.
Расследование выявило разветвленную сеть российских агентов, которые выдавали себя за священнослужителей Украинской православной церкви (Московского патриархата) и работали над дестабилизацией Украины, распространяя дезинформацию, блокируя законодательство, направленное против Московской церкви, и подрывая международную помощь Украине в поддержку российской войны.
Теперь российские ученики будут изучать учебные материалы на основе интервью между путиным и Такером Карлсоном, участвуя в контекстном обучении и дебатах вокруг обсуждаемых тем.
Британский министр считает, что Соединенное Королевство должно сотрудничать с НАТО и ее союзниками для победы в Украине и, чтобы "в конце концов" вытеснить российского лидера из Кремля. Однако судя по отзыву спикера премьер-министра Риши Сунака, чиновница пошла немного дальше, чем официальная политика Великобритании.
В российских школах будут учить критическому мышлению на примере интервью путина с Такером Карлсоном.
Сенатор Том Тиллис раскритиковал Такера Карлсона за восхваление низких цен на продукты в России в видео, заявив, что Карлсон был "полезным идиотом" для распространения кремлевской пропаганды.
росСМИ распространили фейковую новость о том, что 15 февраля ЕС начнет частичную депортацию украинцев.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов раскритиковал интервью Путина американскому журналисту, заявив, что российский президент является военным преступником, который должен давать показания следователю, а не раздавать интервью.
Министр иностранных дел Польши Сикорский не удивился обвинению Путина в том, что Польша начала Вторую мировую войну в его недавнем интервью.
FCC запретила автоматизированные звонки, содержащие искусственно сгенерированные голоса, в целях борьбы с мошенническими звонками с использованием передовых технологий искусственного интеллекта.
Представитель ГУР назвал интервью путина Такеру Карлсону российской спецоперацией по распространению пропаганды и ложных нарративов среди западной аудитории.
Представитель ЕС раскритиковала "западное" интервью путина, заявив, что он повторил старую ложь и продемонстрировал еще большую враждебность к Западу, не предложив реальных шагов к миру в Украине.
Двухчасовое интервью Такера Карлсона с владимиром путиным было раскритиковано украинским центром за распространение пропаганды и дезинформации вместо объективной журналистики.
Интервью Путина Такеру Карлсону демонстрирует связь Кремля с Республиканской партией Трампа и может повысить шансы Дональда Трампа на переизбрание, убедив республиканцев продолжать блокировать военную помощь США Украине.