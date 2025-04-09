Такер Карлсон

Мы привыкли к параноидальным оправданиям: в Польше отреагировали на упрек путина относительно вины поляков в начале Второй мировой

Министр иностранных дел Польши Сикорский не удивился обвинению Путина в том, что Польша начала Вторую мировую войну в его недавнем интервью.