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лавров в интервью Карлсону выдвинул часть условий для завершения войны против Украины

лавров в интервью Карлсону выдвинул часть условий для завершения войны против Украины

Киев  •  УНН

 • 2438 просмотра

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В интервью Такеру Карлсону глава МИД рф озвучил требования о прекращении войны, включая запрет НАТО в Украине. лавров также прокомментировал возможное президентство Трампа и отношения с США.

Американский телеведущий Такер Карлсон опубликовал интервью с главой МИД рф сергеем лавровым, которое было записано в москве. Представитель страны-агрессора сделал ряд заявлений, в частности относительно условий завершения войны в Украине. Видео с интервью появилось на сайте Такера Карлсона, передает УНН.

Мы не говорим об истреблении какого-либо населения. Не мы начинали этот конфликт. На протяжении многих лет мы предупреждали о том, что приближение НАТО к нашим границам создаст проблему... Для мира в Украине не должно быть ни одного НАТО, военных баз и учений с участием иностранных войск,

- заявил лавров.

Глава МИД России во время разговора также продвигал нарративы о "гибридной войне" США и россии, нарушении Украиной "минских договоренностей" и том, что для окончания войны нужно учитывать "реалии на земле" и "Конституцию рф".

Трамп очень дружелюбен в разговоре, но это не значит, что он настроен пророссийски. Некоторые пытаются представить его таким. Однако количество антироссийских санкций, введенных при администрации Трампа, было очень большим,

- высказался лавров относительно новоизбранного президента США.

По словам лаврова, россия будет " судить "об администрации Трампа по конкретным шагам, а Джо Байден якобы хочет ему оставить"тяжкое наследство".

Напомним

Американский телеведущий Такер Карлсон прибыл в москву для интервью с главой МИД рф Лавровым. Журналист планировал обсудить возможность ядерного конфликта и отношения России с Китаем и Западом.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
natoNATO
taker-karlsonТакер Карлсон
donald-trampДональд Трамп
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина