лавров в интервью Карлсону выдвинул часть условий для завершения войны против Украины
Киев • УНН
В интервью Такеру Карлсону глава МИД рф озвучил требования о прекращении войны, включая запрет НАТО в Украине. лавров также прокомментировал возможное президентство Трампа и отношения с США.
Американский телеведущий Такер Карлсон опубликовал интервью с главой МИД рф сергеем лавровым, которое было записано в москве. Представитель страны-агрессора сделал ряд заявлений, в частности относительно условий завершения войны в Украине. Видео с интервью появилось на сайте Такера Карлсона, передает УНН.
Мы не говорим об истреблении какого-либо населения. Не мы начинали этот конфликт. На протяжении многих лет мы предупреждали о том, что приближение НАТО к нашим границам создаст проблему... Для мира в Украине не должно быть ни одного НАТО, военных баз и учений с участием иностранных войск,
Глава МИД России во время разговора также продвигал нарративы о "гибридной войне" США и россии, нарушении Украиной "минских договоренностей" и том, что для окончания войны нужно учитывать "реалии на земле" и "Конституцию рф".
Трамп очень дружелюбен в разговоре, но это не значит, что он настроен пророссийски. Некоторые пытаются представить его таким. Однако количество антироссийских санкций, введенных при администрации Трампа, было очень большим,
По словам лаврова, россия будет " судить "об администрации Трампа по конкретным шагам, а Джо Байден якобы хочет ему оставить"тяжкое наследство".
Напомним
Американский телеведущий Такер Карлсон прибыл в москву для интервью с главой МИД рф Лавровым. Журналист планировал обсудить возможность ядерного конфликта и отношения России с Китаем и Западом.