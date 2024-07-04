Такер Карлсон заявил, что добился долгожданного интервью с Зеленским
Киев • УНН
Такер Карлсон утверждает, что добился интервью с президентом Украины Зеленским после двухлетних попыток.
Американский журналист Такер Карлсон утверждает, что добился интервью с Президентом Украины Зеленским после двухлетних попыток, пишет УНН.
Детали
"Кажется, мы получили интервью Зеленского. Мы пытались два года, и особенно интенсивно после интервью с путиным в феврале. Суть заключается в том, чтобы предоставить американцам крайне необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет позицию их страны в мире. Надеемся, скоро", - написал Карлсон в X.
Напомним
Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон в москве встретился с путиным, его интервью вышло в феврале. Он стал первым западным журналистом, который поговорил с путиным после того, как россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину.
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