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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Такер Карлсон заявил, что добился долгожданного интервью с Зеленским

Такер Карлсон заявил, что добился долгожданного интервью с Зеленским

Киев  •  УНН

4 июля 2024, 05:40  •  12200 просмотра

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Такер Карлсон утверждает, что добился интервью с президентом Украины Зеленским после двухлетних попыток.

Американский журналист Такер Карлсон утверждает, что добился интервью с Президентом Украины Зеленским после двухлетних попыток, пишет УНН.

Детали

"Кажется, мы получили интервью Зеленского. Мы пытались два года, и особенно интенсивно после интервью с путиным в феврале. Суть заключается в том, чтобы предоставить американцам крайне необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет позицию их страны в мире. Надеемся, скоро", - написал Карлсон в X.

Напомним

Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон в москве встретился с путиным, его интервью вышло в феврале. Он стал первым западным журналистом, который поговорил с путиным после того, как россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину.

Реакция Еврокомиссии на интервью путина Такеру Крлсону: только повторил свою ложь и манипуляции9 февраля 2024, 16:09 • 27094 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
taker-karlsonТакер Карлсон
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