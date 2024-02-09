Реакция Еврокомиссии на интервью путина Такеру Крлсону: только повторил свою ложь и манипуляции

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
  •  28939 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
  •  49161 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
  •  149590 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  187349 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  176298 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  171790 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  197536 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  197297 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  206489 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  247706 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Реакция Еврокомиссии на интервью путина Такеру Крлсону: только повторил свою ложь и манипуляции

Реакция Еврокомиссии на интервью путина Такеру Крлсону: только повторил свою ложь и манипуляции

Киев  •  УНН

09 февраль 2024, 16:09  •  11453 просмотра

Read in English

Представитель ЕС раскритиковала "западное" интервью путина, заявив, что он повторил старую ложь и продемонстрировал еще большую враждебность к Западу, не предложив реальных шагов к миру в Украине.

В интервью, которое записал с путиным бывший ведущий Fox News Такер Карлсон, тот повторил ложь и манипуляции, и не сказал ничего нового. Об этом в комментарии для СМИ сказала пресс-секретарь Европейской комиссии Набила Массрали, передает УНН.

Ничего нового в интервью путина мы не увидели - он повторил старую ложь, искажения и манипуляции и продемонстрировал большую враждебность по отношению к Западу, что также не ново. Мы сожалеем, что путину фактически предоставили платформу для манипулирования и распространения пропаганды

- сказала представительница Внешней дипломатической службы ЕС Набила Массрали.

Она подчеркнула, что путин повторил хорошо известную ложь об Украине, которую он использует для так называемого оправдания незаконной и неспровоцированной агрессивной войны россии против Украины.

Эта ложь уже стала непосредственной причиной огромных страданий, военных преступлений и зверств, совершенных против украинского народа со стороны россии

- добавила Массрали.

Также она сказала, что путин также еще раз продемонстрировал, что он не заинтересован в настоящих и значимых шагах к миру.

путин еще раз продемонстрировал, что он не заинтересован в настоящих и содержательных шагах к миру, зато заявил, что россия будет воевать "за свои интересы" до конца. Если путин действительно хочет бороться за интересы российского народа и своей страны, он должен немедленно и безусловно вывести свои силы и военное оборудование со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ и ответить на огромные проблемы, с которыми российское общество сталкивается каждый день

- сказала Массрали.

По ее словам, детализированный анализ лжи, распространенной путиным, вскоре будет выложен на европейском ресурсе EU&Disinfo, который уже сейчас содержит описание более чем 60 тысяч случаев кремлевской дезинформации. Именно эти данные могут быть полезным источником достоверных данных, когда речь идет об очередной попытке масштабной дезинформации, которой является интервью путина.

Напомним,

Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон в москве встретился с путиным. Он стал первым западным журналистом, который поговорил с путиным после того, как россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину.

На путина подали заявление о "реабилитации нацизма" после интервью Такеру Карлсону, в котором он пытался оправдать Гитлера09 февраль 2024, 15:34 • 11197 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Новости Мира
foks-niusФокс Ньюс
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
taker-karlsonТакер Карлсон
ukrainaУкраина
Реакція Єврокомісії на інтерв'ю путіна Такеру Крлсону: лише повторив свою брехню та маніпуляції
European Commission's reaction to putin's interview with Tucker Krlson: He just repeated his lies and manipulations
Новости по теме

Реакция Еврокомиссии на интервью путина Такеру Крлсону: только повторил свою ложь и манипуляции

Представитель ЕС раскритиковала "западное" интервью путина, заявив, что он повторил старую ложь и продемонстрировал еще большую враждебность к Западу, не предложив реальных шагов к миру в Украине.

Новости Мира •   •  11453 просмотра
Реакция Еврокомиссии на интервью путина Такеру Крлсону: только повторил свою ложь и манипуляции

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Ограничения на денежные переводы, предложенные Национальным банком Украины и поддержанные Даниилом Гетманцевым, председателем налогового комитета Верховной Рады, могут предоставить налоговым органам полномочия чрезмерно контролировать финансы граждан и сравнивать их доходы и расходы.

Экономика •   •  49161 просмотра
Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

россияне сбросили семь авиабомб на Сумщину: два человека погибли, еще четверо ранены

Оккупационные войска сбросили семь авиабомб на три приграничных населенных пункта в Сумской области, в результате чего двое гражданских лиц погибли, еще четверо получили ранения.

Война •   •  13768 просмотра
россияне сбросили семь авиабомб на Сумщину: два человека погибли, еще четверо ранены

Украина стремится углубить сотрудничество с американскими партнерами в атомной отрасли для устранения России с мировых ядерных рынков

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что углубление сотрудничества с американскими партнерами в ядерной отрасли может помочь устранить Россию с мировых ядерных рынков.

Война •   •  18365 просмотра
Украина стремится углубить сотрудничество с американскими партнерами в атомной отрасли для устранения России с мировых ядерных рынков

Фонд ликвидации: на продолжение реализации проектов восстановления рекомендовано выделить 9,45 миллиарда гривен

Межведомственная рабочая группа рекомендовала выделить из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ 9,45 млрд грн на более 230 проектов, реализация которых была начата в 2023 году.

Экономика •   •  11227 просмотра
Фонд ликвидации: на продолжение реализации проектов восстановления рекомендовано выделить 9,45 миллиарда гривен

Зеленскому презентовали Экологический договор для Украины: документ содержит 50 рекомендаций

Международная рабочая группа по вопросам экологических последствий войны представила президенту Зеленскому Экологический договор для Украины, состоящий из 50 рекомендаций, которые помогут преодолеть вред, нанесенный окружающей среде российской агрессией.

Война •   •  14430 просмотра
Зеленскому презентовали Экологический договор для Украины: документ содержит 50 рекомендаций

На путина подали заявление о "реабилитации нацизма" после интервью Такеру Карлсону, в котором он пытался оправдать Гитлера

В интервью Такеру Карлсону путин оправдывал вторжение Гитлера в Польшу, что дало оппозиционерам повод попытаться добиться возбуждения уголовного дела против путина за реабилитацию нацизма.

Новости Мира •   •  11197 просмотра
На путина подали заявление о "реабилитации нацизма" после интервью Такеру Карлсону, в котором он пытался оправдать Гитлера

В Украине ко Дню влюбленных запустят романтический экспресс "Поезд к тебе"

Ко Дню святого Валентина и Дню Соборности "Укрзализныця" запустит романтический экспресс "Поезд к тебе", в котором половина мест будет бесплатной для раненых бойцов, проходящих реабилитацию.

Общество •   •  12064 просмотра
В Украине ко Дню влюбленных запустят романтический экспресс "Поезд к тебе"

Коммуналка за год подорожала на 12,8%

Согласно украинским инфляционным данным, в январе цены на коммунальные услуги выросли на 12,8% в годовом измерении, при этом цены на электроэнергию не изменились за месяц, но выросли на 69,7% в годовом измерении.

Экономика •   •  12534 просмотра
Коммуналка за год подорожала на 12,8%

Опыт Залужного будет использован для победы: Данилов о кадровых ротациях в ВСУ

Секретарь СНБО уверен, что опыт бывшего Главнокомандующего Валерия Залужного будет использован для достижения победы Украины над россией.

Война •   •  15243 просмотра
Опыт Залужного будет использован для победы: Данилов о кадровых ротациях в ВСУ