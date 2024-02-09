Реакция Еврокомиссии на интервью путина Такеру Крлсону: только повторил свою ложь и манипуляции
Киев • УНН
Представитель ЕС раскритиковала "западное" интервью путина, заявив, что он повторил старую ложь и продемонстрировал еще большую враждебность к Западу, не предложив реальных шагов к миру в Украине.
В интервью, которое записал с путиным бывший ведущий Fox News Такер Карлсон, тот повторил ложь и манипуляции, и не сказал ничего нового. Об этом в комментарии для СМИ сказала пресс-секретарь Европейской комиссии Набила Массрали, передает УНН.
Ничего нового в интервью путина мы не увидели - он повторил старую ложь, искажения и манипуляции и продемонстрировал большую враждебность по отношению к Западу, что также не ново. Мы сожалеем, что путину фактически предоставили платформу для манипулирования и распространения пропаганды
Она подчеркнула, что путин повторил хорошо известную ложь об Украине, которую он использует для так называемого оправдания незаконной и неспровоцированной агрессивной войны россии против Украины.
Эта ложь уже стала непосредственной причиной огромных страданий, военных преступлений и зверств, совершенных против украинского народа со стороны россии
Также она сказала, что путин также еще раз продемонстрировал, что он не заинтересован в настоящих и значимых шагах к миру.
путин еще раз продемонстрировал, что он не заинтересован в настоящих и содержательных шагах к миру, зато заявил, что россия будет воевать "за свои интересы" до конца. Если путин действительно хочет бороться за интересы российского народа и своей страны, он должен немедленно и безусловно вывести свои силы и военное оборудование со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ и ответить на огромные проблемы, с которыми российское общество сталкивается каждый день
По ее словам, детализированный анализ лжи, распространенной путиным, вскоре будет выложен на европейском ресурсе EU&Disinfo, который уже сейчас содержит описание более чем 60 тысяч случаев кремлевской дезинформации. Именно эти данные могут быть полезным источником достоверных данных, когда речь идет об очередной попытке масштабной дезинформации, которой является интервью путина.
Напомним,
Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон в москве встретился с путиным. Он стал первым западным журналистом, который поговорил с путиным после того, как россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину.
На путина подали заявление о "реабилитации нацизма" после интервью Такеру Карлсону, в котором он пытался оправдать Гитлера09 февраль 2024, 15:34 • 11197 просмотров
Реакция Еврокомиссии на интервью путина Такеру Крлсону: только повторил свою ложь и манипуляции
Представитель ЕС раскритиковала "западное" интервью путина, заявив, что он повторил старую ложь и продемонстрировал еще большую враждебность к Западу, не предложив реальных шагов к миру в Украине.
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