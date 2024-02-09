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Реакція Єврокомісії на інтерв'ю путіна Такеру Крлсону: лише повторив свою брехню та маніпуляції

Реакція Єврокомісії на інтерв'ю путіна Такеру Крлсону: лише повторив свою брехню та маніпуляції

Київ • УНН

 • 27628 перегляди

Речниця ЄС розкритикувала "західне" інтерв'ю путіна, заявивши, що він повторив стару брехню і продемонстрував ще більшу ворожість до Заходу, не запропонувавши реальних кроків до миру в Україні.

В інтерв'ю, яке записав з путіним колишній ведучій Fox News Такер Карлсон, той повторив брехню та маніпуляції, і не сказав нічого нового. Про це в коментарі для ЗМІ сказала речниця Європейської комісії Набіла Массралі, передає УНН.

Нічого нового в інтерв'ю путіна ми не побачили - він повторив стару брехню, спотворення і маніпуляції та продемонстрував більшу ворожість щодо Заходу, що також не ново. Ми шкодуємо, що путіну, фактично, надали платформу для маніпулювання і поширення пропаганди

- сказала представниця Зовнішньої дипломатичної служби ЄС Набіла Массралі.

Вона наголосила, що путін повторив добре відому брехню про Україну, яку він використовує для так званого виправдання незаконної та неспровокованої агресивної війни росії проти України.

Ця брехня вже стала безпосередньою причиною величезних страждань, воєнних злочинів і звірств, скоєних проти українського народу з боку росії

- додала Массралі.

Також вона сказала, що путін також ще раз продемонстрував, що він не зацікавлений у справжніх і значущих кроках до миру.

Путін ще раз продемонстрував, що він не зацікавлений у справжніх та змістовних кроках до миру, натомість заявив, що Росія воюватиме "за свої інтереси" до кінця. Якщо Путін дійсно хоче боротися за інтереси російського народу та своєї країни, він має негайно та безумовно вивести свої сили та військове обладнання з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів та відповісти на величезні проблеми, перед якими російське суспільство постає кожного дня

- сказала Массралі.

За її словами, деталізований аналіз брехні, що була поширена путіним, невдовзі буде викладений на європейському ресурсі EU&Disinfo, який вже зараз містить опис більш ніж 60 тисяч випадків кремлівської дезінформації. Саме ці дані можуть бути корисним джерелом достовірних даних, коли йдеться про чергову спробу масштабної дезінформації, якою є інтерв’ю путіна.

Нагадаємо

Колишній ведучий американського телеканалу Fox News Такер Карлсон у москві зустрівся з путіним. Він став першим західним журналістом, який поговорив із путіним після того, як росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

На путіна подали заяву про "реабілітацію нацизму" після інтерв'ю Такеру Карлсону, в якому він намагався виправдати Гітлера09.02.24, 17:34 • 24768 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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