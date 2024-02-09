Реакція Єврокомісії на інтерв'ю путіна Такеру Крлсону: лише повторив свою брехню та маніпуляції

В інтерв'ю, яке записав з путіним колишній ведучій Fox News Такер Карлсон, той повторив брехню та маніпуляції, і не сказав нічого нового. Про це в коментарі для ЗМІ сказала речниця Європейської комісії Набіла Массралі, передає УНН.

Нічого нового в інтерв'ю путіна ми не побачили - він повторив стару брехню, спотворення і маніпуляції та продемонстрував більшу ворожість щодо Заходу, що також не ново. Ми шкодуємо, що путіну, фактично, надали платформу для маніпулювання і поширення пропаганди

Вона наголосила, що путін повторив добре відому брехню про Україну, яку він використовує для так званого виправдання незаконної та неспровокованої агресивної війни росії проти України.

Також вона сказала, що путін також ще раз продемонстрував, що він не зацікавлений у справжніх і значущих кроках до миру.

Путін ще раз продемонстрував, що він не зацікавлений у справжніх та змістовних кроках до миру, натомість заявив, що Росія воюватиме "за свої інтереси" до кінця. Якщо Путін дійсно хоче боротися за інтереси російського народу та своєї країни, він має негайно та безумовно вивести свої сили та військове обладнання з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів та відповісти на величезні проблеми, перед якими російське суспільство постає кожного дня