На путіна подали заяву про "реабілітацію нацизму" після інтерв'ю Такеру Карлсону, в якому він намагався виправдати Гітлера
Київ • УНН
В інтерв'ю Такеру Карлсону путін виправдовував вторгнення Гітлера в Польщу, що дало опозиціонерам привід спробувати домогтися порушення кримінальної справи проти путіна за реабілітацію нацизму.
Політичний активіст Сергій Антонов звернувся до слідчого комітету із заявою про порушення кримінальної справи проти путіна за статтею про реабілітацію нацизму. На думку Антонова, в інтерв'ю колишньому телеведучому Fox News Такеру Карлсону путін виправдовував Гітлера, заявивши, що Польща нібито змусила нацистську Німеччину на неї напасти. Про це пише УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Деталі
У заяві Антонов наводить цитати з інтерв'ю путіна, який, зокрема, каже, що поляки змусили Гітлера розпочати Другу світову війну. Він сказав, що війна почалася 1 вересня 1939 року саме з Польщі, оскільки вона була "незговірливою" і Гітлеру нічого не залишалося, як почати війну.
На думку Антонова, у словах путіна міститься "заперечення фактів, встановлених вироком Міжнародного військового трибуналу для суду і покарання головних воєнних злочинців європейських країн осі, схвалення злочинів, встановлених зазначеним вироком".
Антонов підкреслює, що ці висловлювання були поширені у ЗМІ та соціальних мережах. Він вказує, що вбачає в цьому ознаки злочину, вчиненого особою "з використанням свого службового становища та з використанням засобів масової інформації", і вимагає розпочати дослідчу перевірку, слідчий комітет зареєстрував заяву Антонова.
Контекст
Антонов очолює об'єднання російських опозиційних політиків проти узурпації влади в росії "Комітет-2024", наразі він, як і багато інших представників організації, виїхав із росії.
Нагадаємо
Колишній ведучий американського телеканалу Fox News Такер Карлсон у москві зустрівся з путіним. Він став першим західним журналістом, який поговорив із путіним після того, як росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.
Центр стратегічних комунікацій: інтерв'ю Карлсона з путіним - це марафон з марень та фейків09.02.2024, 11:58 • 84095 переглядiв