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Центр стратегічних комунікацій: інтерв'ю Карлсона з путіним - це марафон з марень та фейків

Центр стратегічних комунікацій: інтерв'ю Карлсона з путіним - це марафон з марень та фейків

Київ • УНН

 • 84095 перегляди

Двогодинне інтерв'ю Такера Карлсона з володимиром путіним було розкритиковане українським центром за поширення пропаганди та дезінформації замість об'єктивної журналістики.

Інтерв’ю американського журналіста Такера Карлсона з російським диктатором володимиром  путіним – це двогодинний марафон з марень та фейків. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП, передає УНН.

Деталі

Так, 9 лютого опубліковано широко анонсоване російською пропагандою інтерв’ю путіна скандальному журналісту Такеру Карлсону.

Центр страткому зазначає, що Карлсон – журналіст, який дискредитував себе у США поширенням відвертих фейків, підігріванням конспірологічних настроїв та українофобською пропагандою.

"Значення, якого російська пропаганда надала особистій участі Карлсона в інтерв’юванні путіна, засвідчує глибоку провінційність і вторинність росії відносно США. Інтерв’ю Карлсона з путіним – це не об’єктивна і навіть не альтернативна журналістика, а звичайна джинса, пропагандистська акція", - інформує Центр страткому у Telegram.

Зазначається, що попри гучні анонси, інтерв’ю виявилося нудним та малоінформативним. путін просто повторював завчені мантри про історію та політику, вказали у Центрі страткому.

"Найбільш промовистими у інтерв’ю все ж були не слова путіна, а напружена міміка Карлсона", - додають в Центрі страткому.

Доповнення

Журналісти The Washington Post висловили думку, що інтерв'ю путіна з Такером Карлсоном демонструє зв'язок кремля з Республіканською партією Трампа, вказавши, що це може збільшити шанси Дональда Трампа на переобрання та переконати республіканців продовжувати блокувати військову допомогу США Україні.

Журналіст Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк заявляв, що ЄС не запроваджуватиме санкції проти Такера Карлсона за інтерв'ю з путіним.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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respublikanska-partiia-sshaРеспубліканська партія (США)
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