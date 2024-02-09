Центр стратегічних комунікацій: інтерв'ю Карлсона з путіним - це марафон з марень та фейків
Київ • УНН
Двогодинне інтерв'ю Такера Карлсона з володимиром путіним було розкритиковане українським центром за поширення пропаганди та дезінформації замість об'єктивної журналістики.
Інтерв’ю американського журналіста Такера Карлсона з російським диктатором володимиром путіним – це двогодинний марафон з марень та фейків. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП, передає УНН.
Деталі
Так, 9 лютого опубліковано широко анонсоване російською пропагандою інтерв’ю путіна скандальному журналісту Такеру Карлсону.
Центр страткому зазначає, що Карлсон – журналіст, який дискредитував себе у США поширенням відвертих фейків, підігріванням конспірологічних настроїв та українофобською пропагандою.
"Значення, якого російська пропаганда надала особистій участі Карлсона в інтерв’юванні путіна, засвідчує глибоку провінційність і вторинність росії відносно США. Інтерв’ю Карлсона з путіним – це не об’єктивна і навіть не альтернативна журналістика, а звичайна джинса, пропагандистська акція", - інформує Центр страткому у Telegram.
Зазначається, що попри гучні анонси, інтерв’ю виявилося нудним та малоінформативним. путін просто повторював завчені мантри про історію та політику, вказали у Центрі страткому.
"Найбільш промовистими у інтерв’ю все ж були не слова путіна, а напружена міміка Карлсона", - додають в Центрі страткому.
Доповнення
Журналісти The Washington Post висловили думку, що інтерв'ю путіна з Такером Карлсоном демонструє зв'язок кремля з Республіканською партією Трампа, вказавши, що це може збільшити шанси Дональда Трампа на переобрання та переконати республіканців продовжувати блокувати військову допомогу США Україні.
Журналіст Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк заявляв, що ЄС не запроваджуватиме санкції проти Такера Карлсона за інтерв'ю з путіним.