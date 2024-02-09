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WP: інтерв’ю Путіна може переконати республіканців блокувати військову допомогу Україні

WP: інтерв’ю Путіна може переконати республіканців блокувати військову допомогу Україні

Київ • УНН

 • 65090 перегляди

Інтерв'ю Путіна Такеру Карлсону демонструє зв'язок Кремля з Республіканською партією Трампа і може підвищити шанси Дональда Трампа на переобрання, переконавши республіканців продовжувати блокувати військову допомогу США Україні.

Інтерв'ю Путіна з Такером Карлсоном демонструє зв'язок Кремля з Республіканською партією Трампа. Це може збільшити шанси Дональда Трампа на переобрання та переконати республіканців продовжувати блокувати військову допомогу США Україні. Таку думку висловили журналісти The Washington Post, передає УНН.

Деталі

В інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону президент Росії Володимир Путін витратив перші 30 хвилин, виголошуючи ревізіоністську історичну тираду про засновницькі міфи Росії та України, розпад Радянського Союзу та експансіонізм НАТО.

Під кінець розмови було зрозуміло, що Путін не має наміру припиняти жорстоку війну проти України.

Водночас більшу частину двогодинного інтерв’ю Карлсон провів мовчки або виглядав збентеженим.

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Він не поставив жодного запитання про атаки Росії на цивільні райони чи критичну інфраструктуру в Україні, в результаті яких загинули тисячі людей. Не було жодної згадки про військові злочини, які загрожує російському лідеру, за примусову депортацію українських дітей. Також не було запитань про масштабні політичні репресії Росії проти критиків Путіна чи тривалі тюремні ув’язнення простих росіян, які влаштовували антивоєнні протести.

Замість цього Карлсон ставив питання — чи може будь-який світовий лідер бути справжнім християнином тощо.

Російський лідер також повторив свої виправдання щодо вторгнення в Україну, включно з "денацифікацією" країни.

Якщо вони вважають себе окремим народом, вони мають на це право. Але не на основі нацизму, нацистської ідеології

сказав Путін, додавши, що Україна є державою-сателітом США.

У якийсь момент Путін суворо застеріг Захід від відправки власних військ воювати в Україні, а потім здивувався, чому Сполучені Штати втручаються в конфлікт, а не займаються своїми проблемами. І він сказав, що Вашингтон має бути готовий досягти угоди з Росією, щоб припинити війну (ігноруючи очевидний факт, що Київ не погодиться).

Ну, якщо у когось є бажання відправити регулярні війська, це точно поставило б людство на межу дуже серйозного глобального конфлікту – це очевидно

сказав Путін.
Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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