Такер Карлсон зустрівся у Москві з Едвардом Сноуденом

Американський журналіст Такер Карлсон під час своєї поїздки до Москви для інтерв'ю з президентом РФ Володимиром Путіним зустрівся з колишнім співробітником американських спецслужб Едвардом Сноуденом, а також з американкою колишньою помічницею в Сенаті Тарою Рід, яка свого часу звинуватила Джо Байдена в сексуальних домаганнях (Байден ці звинувачення відкинув – ред.). Про це повідомив портал Semafor, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що розмова зі Сноуденом тривала кілька годин, проте вона була конфіденційною і не призначалася для програми Карлсона. Натомість журналіст записав інтерв'ю з Рід для своєї передачі.

Контекст

Колишній співробітник американських спецслужб Сноуден у 2013 році оприлюднив секретні відомості про методи електронного стеження американських спецслужб, у тому числі про нелегальне прослуховування переговорів лідерів інших держав. Рятуючись від переслідування з боку влади США, у травні 2013 року Сноуден утік до Гонконгу та направив запити на отримання притулку владі деяких країн, зокрема Росії. Спочатку він проживав у готелі, а потім у квартирах клієнтів канадського юриста Роберта Тіббо. 23 червня того ж року Сноуден прибув до Москви.

1 серпня 2014 року американець отримав посвідку на проживання в РФ на три роки, а в жовтні того ж року — безстроковий дозвіл на проживання в Росії. У грудні 2022 року Сноуден отримав російський паспорт.

Доповнення

Тара Рід переїхала до Росії минулого року. Навесні 2020 року вона звинуватила Байдена в насильницьких діях сексуального характеру 1993 року, коли той обіймав посаду сенатора. Рід раніше заявляла, що "втратила все", зокрема роботу, коли виступила зі звинуваченнями щодо політика. Вона нарікала на те, що ні ЗМІ, ні представники Демократичної партії не приділили належної уваги її заявам. Байден назвав звинувачення з боку Рід неправдою. Він зазначив, що у тій версії, яку вона виклала журналістам, є несумісні показання.

Колишній співробітник Агентства нацбезпеки США Едвард Сноуден отримав паспорт рф