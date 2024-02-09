Такер Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом

Американский журналист Такер Карлсон во время своей поездки в Москву для интервью с президентом РФ Владимиром Путиным встретился с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, а также с американкой бывшей помощницей в Сенате Тарой Рид, которая в свое время обвинила Джо Байдена в сексуальных домогательствах (Байден эти обвинения отверг - ред.). Об этом сообщил портал Semafor, передает УНН.

Детали

Отмечается, что разговор со Сноуденом длился несколько часов, однако он был конфиденциальным и не предназначался для программы Карлсона. Вместо этого журналист записал интервью с Рид для своей передачи.

Контекст

Бывший сотрудник американских спецслужб Сноуден в 2013 году обнародовал секретные сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальном прослушивании переговоров лидеров других государств. Спасаясь от преследования со стороны властей США, в мае 2013 года Сноуден бежал в Гонконг и направил запросы на получение убежища властям некоторых стран, в частности России. Сначала он проживал в гостинице, а затем в квартирах клиентов канадского юриста Роберта Тиббо. 23 июня того же года Сноуден прибыл в Москву.

1 августа 2014 года американец получил вид на жительство в РФ на три года, а в октябре того же года - бессрочный вид на жительство в России. В декабре 2022 года Сноуден получил российский паспорт.

Дополнение

Тара Рид переехала в Россию в прошлом году. Весной 2020 года она обвинила Байдена в насильственных действиях сексуального характера в 1993 году, когда тот занимал должность сенатора. Рид ранее заявляла, что "потеряла все", в том числе работу, когда выступила с обвинениями в отношении политика. Она сетовала на то, что ни СМИ, ни представители Демократической партии не уделили должного внимания ее заявлениям. Байден назвал обвинения со стороны Рид неправдой. Он отметил, что в той версии, которую она изложила журналистам, есть несовместимые показания.

Бывший сотрудник Агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден получил паспорт рф