В Одессе после российских ударов по критической инфраструктуре около 240 тысяч человек до сих пор остаются без отопления. Власти планируют восстановить теплоснабжение для большинства жителей до конца суток, однако постоянные атаки россиян осложняют работу ремонтных бригад. В то же время в Киеве постепенно восстанавливают водоснабжение на правом берегу. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, пишет УНН.

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По словам главы правительства, большая часть Одессы уже обеспечена водой, однако ситуация с теплоснабжением остается сложной.

В настоящее время коммунальные службы продолжают подключать котельные, чтобы как можно скорее вернуть тепло в дома горожан.

Корецкий подчеркнул, что российские войска систематически атакуют линии электропередачи в Одесской области, из-за чего ремонтники не могут работать непрерывно.

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В Киеве на правом берегу города постепенно восстанавливают подачу воды. На следующей неделе Кабмин планирует принять отдельные решения для столицы и разработать единый для всей страны алгоритм приоритетного водоснабжения во время масштабных разрушений инфраструктуры.

Кроме того, к ремонтным работам планируют привлечь Государственную специальную службу транспорта Минобороны. Военнослужащих с инженерными и электротехническими специальностями могут включить в ее резерв для помощи в регионах.

Также правительство анонсировало создание единой цифровой платформы, через которую украинцы смогут сообщать об отсутствии электроэнергии, воды и отопления.

По словам Корецкого, система должна обеспечить круглосуточное реагирование на проблемы, чтобы избежать ситуаций, когда люди остаются без базовых услуг в течение нескольких дней без надлежащей реакции.

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