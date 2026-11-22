Уряд готує термінові рішення для відновлення світла, води й тепла після російських атак: що зміниться для українців
Київ • УНН
В Одесі без опалення залишаються близько 240 тисяч людей після ударів рф. Більшості обіцяють повернути тепло до кінця доби, а Уряд готує термінові рішення.
В Одесі після російських ударів по критичній інфраструктурі близько 240 тисяч людей досі залишаються без опалення. Влада планує відновити теплопостачання для більшості мешканців до кінця доби, однак постійні атаки росіян ускладнюють роботу ремонтних бригад. Водночас у Києві поступово відновлюють водопостачання на правому березі. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, пише УНН.
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За словами глави уряду, більша частина Одеси вже забезпечена водою, проте ситуація з теплопостачанням залишається складною.
Наразі комунальні служби продовжують підключати котельні, щоб якнайшвидше повернути тепло в оселі містян.
Корецький наголосив, що російські війська систематично атакують лінії електропередач в Одеській області, через що ремонтники не можуть працювати безперервно.
Уряд готує нові рішення для відновлення комунальних послуг
У Києві на правому березі міста поступово відновлюють подачу води. Наступного тижня Кабмін планує ухвалити окремі рішення для столиці та розробити єдиний для всієї країни алгоритм пріоритетного водопостачання під час масштабних руйнувань інфраструктури.
Крім того, до ремонтних робіт планують залучити Державну спеціальну службу транспорту Міноборони. Військовослужбовців з інженерними та електротехнічними спеціальностями можуть включити до її резерву для допомоги в регіонах.
Також уряд анонсував створення єдиної цифрової платформи, через яку українці зможуть повідомляти про відсутність електроенергії, води та опалення.
За словами Корецького, система має забезпечити цілодобове реагування на проблеми, щоб уникнути ситуацій, коли люди залишаються без базових послуг протягом кількох днів без належної реакції.
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