У Туреччині учасники кліматичної конференції ООН COP31 не змогли домовитися щодо ключових положень підсумкової угоди, через що ухвалення остаточного рішення перенесли на неділю, 22 листопада. Головною причиною суперечок стало питання відмови від викопного палива, згадки про яке вилучили з проєкту документа. Про це повідомляє фінський мовник Yle із посиланням на AFP, пише УНН.

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Конференція мала завершитися ще у п'ятницю, однак переговори затягнулися через відсутність компромісу між делегаціями.

Попри тривалі дискусії, учасники не змогли погодити положення щодо поступової відмови від вугілля, нафти та газу, використання яких сприяє глобальному потеплінню.

Остаточне рішення спробують ухвалити 22 листопада

Голова конференції, міністр навколишнього середовища Туреччини, повідомив, що делегаціям передадуть третій і остаточний проєкт угоди для ознайомлення.

Переговорники мають до ранку неділі спробувати узгодити спірні питання, після чого заплановане заключне пленарне засідання.

Однак, за даними AFP, навіть в останній версії документа немає згадок про необхідність відмови від викопного палива.

Головна переговорниця Фінляндії Марйо Нуммелін раніше заявила, що Європейський Союз не погодиться на угоду, яка ігнорує це питання.

Таким чином, саме 22 листопада учасники саміту мають вирішити, чи вдасться досягти компромісу та ухвалити спільний підсумковий документ.

Кліматичний саміт ООН затягнувся через суперечки між країнами – що заважає домовитися про боротьбу з потеплінням