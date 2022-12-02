Бывший сотрудник Агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден получил паспорт рф

Детали

По словам его адвоката Анатолия Кучерена, Сноуден получил паспорт гражданина рф и принял присягу. Он также сообщил, что супруга Сноудена тоже подает заявление на получение российского гражданства.

Добавим

Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден известен тем, что в начале июня 2013 передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ. Она касалась тотальной слежки американских спецслужб за коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру с помощью информационных сетей и сетей связи.

В частности, выяснилось, что АНБ прослушивала телефонные разговоры 35 высокопоставленных чиновников разных государств, в частности канцлера Германии Ангелы Меркель. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил 1,7 миллиона секретных файлов.

В 2013 году Сноудену заочно было предъявлено обвинение в шпионаже и похищении государственной собственности. Вскоре он сбежал из США сначала в Гонконг, затем в россияне, где пробыл более месяца в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Первого августа 2013 года Сноуден получил временное убежище в россии, а через год – временное видение на жительство.

Напомним

Сноуден решил подать заявление на получение двойного американо-российского гражданства в ноябре. Тогда он написал, что вместе с женой "не желает расставаться с сыном".