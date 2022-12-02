Колишній співробітник Агентства нацбезпеки США Едвард Сноуден отримав паспорт рф

Деталі

За словами його адвоката Анатолія Кучерена, Сноуден отримав паспорт громадянина рф та склав присягу. Він також повідомив, що дружина Сноудена теж подає заяву на отримання російського громадянства.

Додамо

Колишній співробітник ЦРУ та АНБ США Едвард Сноуден відомий тим, що на початку червня 2013 року передав газетам The Guardian та The Washington Post секретну інформацію АНБ. Вона стосувалася тотального стеження американських спецслужб за комунікаціями між громадянами багатьох держав по всьому світу за допомогою інформаційних мереж та мереж зв'язку.

Зокрема, з'ясувалося, що АНБ прослуховувала телефонні розмови 35 високопосадовців різних держав, зокрема канцлера Німеччини Ангели Меркель. За даними закритої доповіді Пентагону, Сноуден викрав 1,7 мільйонів секретних файлів.

У 2013 році Сноудену заочно було пред'явлено звинувачення у шпигунстві та викраденні державної власності. Незабаром він утік із США спочатку до Гонконгу, потім до росії, де пробув понад місяць у транзитній зоні аеропорту Шереметьєво. Першого серпня 2013 року Сноуден отримав тимчасовий притулок в росії, а через рік – тимчасовий дозвіл на проживання.

Нагадаємо

Сноуден вирішив подати заяву на отримання подвійного американо-російського громадянства у листопаді. Тоді він написав, що разом з дружиною "не бажає розлучатися з сином".