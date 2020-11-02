Сноуден вирішив отримати російське громадянство

"Після багатьох років розлуки з нашими батьками ми з дружиною не бажаємо розлучатися з сином. Ось чому в цю епоху пандемій і закритих кордонів ми подаємо заяву на отримання подвійного російсько-американського громадянства", - написав Сноуден в Twitter.

У жовтні він отримав право на безстрокове проживання в Росії.

Нагадаємо, у серпні президент США Дональд Трамп заявив, що серйозно розгляне можливість помилування ексспівробітника Агентства національної безпеки Едварда Сноудена.

After years of separation from our parents, my wife and I have no desire to be separated from our son. That's why, in this era of pandemics and closed borders, we're applying for dual US-Russian citizenship. https://t.co/cCgT0rr37e