Справа Сноудена: Трамп заявив, що "серйозно розглядає" можливість помилування ексробітника АНБ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп серйозно розгляне можливість помилування ексспівробітника Агентства національної безпеки Едварда Сноудена. Про це американський лідер заявив в суботу на прес-конференції в Бедмінстері в штаті Нью-Джерсі, пише УНН.
“Я не так добре обізнаний про ситуацію зі Сноуденом, але я почну її вивчати”, — сказав він, відповідаючи на питання про те, чи хоче помилувати Сноудена і зробити так, щоб той повернувся в США. “Я дуже уважно вивчу це”, — пообіцяв Трамп.
Американський лідер відзначив, що питання про помилування Сноудена є вкрай суперечливим. “Багато хто думає, що до нього потрібно поставитися інакше, а деякі вважають, що він зробив дуже погані вчинки”, — підкреслив Трамп.