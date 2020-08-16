Справа Сноудена: Трамп заявив, що "серйозно розглядає" можливість помилування ексробітника АНБ

“Я не так добре обізнаний про ситуацію зі Сноуденом, але я почну її вивчати”, — сказав він, відповідаючи на питання про те, чи хоче помилувати Сноудена і зробити так, щоб той повернувся в США. “Я дуже уважно вивчу це”, — пообіцяв Трамп.

Американський лідер відзначив, що питання про помилування Сноудена є вкрай суперечливим. “Багато хто думає, що до нього потрібно поставитися інакше, а деякі вважають, що він зробив дуже погані вчинки”, — підкреслив Трамп.