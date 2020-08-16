Дело Сноудена: Трамп заявил, что "серьезно рассматривает" возможность помилования экс-сотрудника АНБ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп серьезно рассмотрит возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена. Об этом американский лидер заявил в субботу на пресс-конференции в Бедминстере в штате Нью-Джерси, пишет УНН.
“Я не так хорошо осведомлен о ситуации со Сноуденом, но я начну ее изучать”, — сказал он, отвечая на вопрос о том, хочет ли помиловать Сноудена и сделать так, чтобы тот вернулся в США. “Я очень внимательно изучу это”, — пообещал Трамп.
Американский лидер отметил, что вопрос о помиловании Сноудена является крайне противоречивым. “Многие думают, что к нему нужно отнестись иначе, а некоторые считают, что он совершил очень плохие поступки”, — подчеркнул Трамп.