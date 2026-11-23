Спецпосланець президента США Джаред Кушнер заявив, що Дональд Трамп готовий розглянути можливість надання Україні гарантій безпеки за аналогією зі статтею 5 НАТО. Про це Кушнер написав у соцмережі X, коментуючи перспективи досягнення тривалого миру в Україні, інформує УНН.

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За його словами, готовність росії обговорювати такі гарантії є значним кроком уперед і потенційною ознакою того, що москва серйозно налаштована на мир.

Кушнер наголосив, що гарантії безпеки мають бути конкретними, надійними та чітко задокументованими. Вони також повинні передбачати механізми стримування та запобігання військовим зіткненням, що дозволить суттєво знизити ризик повторної війни.

Він також підтримав позицію президента України Володимира Зеленського щодо необхідності чіткого визначення змісту таких гарантій.

Саме над цим ми спільно працюємо - зазначив Кушнер, додавши, що відповідні домовленості потребують ретельного опрацювання.

За словами спецпосланця, будь-які запропоновані гарантії повинні отримати схвалення Дональда Трампа з дотриманням конституційних процедур і процедур Конгресу США. Американський президент піде на такий крок лише за умови, що вважатиме його таким, що відповідає національним інтересам Сполучених Штатів.

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Гарантії безпеки України та архітектура безпеки Європи

Кушнер підкреслив, що гарантії безпеки для України не можна погоджувати окремо від формування післявоєнної архітектури безпеки Європи. На його думку, ці питання необхідно розглядати комплексно.

Серед можливих механізмів він назвав постійні канали консультацій, кризову комунікацію, запобігання військовим зіткненням, підвищення прозорості та взаємні заходи зі зниження ескалації.

За його словами, необхідно створити систему домовленостей, яка забезпечить чітке розуміння намірів і зобов'язань усіх сторін та працюватиме навіть за умов серйозних розбіжностей.

Кушнер зазначив, що метою переговорів є створення умов, за яких Україна буде захищеною, Європа стане сильнішою, а НАТО та його партнери матимуть упевненість у тому, що росія поважатиме суверенітет і безпеку сусідніх держав.

Водночас будь-які домовленості мають зберігати суверенітет і незалежність ухвалення рішень усіх країн-учасниць.

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Україні потрібен довгостроковий план економічного розвитку

Окрему увагу спецпосланець США приділив економічній складовій майбутньої безпеки України.

За його словами, країні необхідний переконливий довгостроковий план економічного процвітання, який передбачатиме реформи для зміцнення державних інституцій, економіки та самодостатності.

Кушнер наголосив, що значні зобов'язання США та Європи мають супроводжуватися готовністю самої України працювати над власним успіхом.

Він також повідомив, що впродовж найближчих тижнів плануються закриті переговори та багатосторонні консультації за участю України, європейських партнерів і росії для досягнення спільного розуміння майбутньої архітектури безпеки.

Нічого не погоджено, доки не погоджено все - наголосив Кушнер.

Він додав, що готовність сторін обговорювати ці історичні питання створює важливу можливість зупинити кровопролиття.

Також Кушнер нагадав про слова Трампа під час розмови з лідерами Коаліції охочих, що сотні мільярдів доларів, які нині витрачаються на війну, могли б бути спрямовані на розвиток економіки, створення робочих місць, зниження цін на енергоносії та зміцнення інфраструктури.

Кінцевою метою переговорів Кушнер назвав створення суверенної, захищеної, процвітаючої та вільної України, сильнішої Європи й тривалого миру, який унеможливить повторення війни.

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