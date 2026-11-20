Кушнер несподівано назвав українську армію однією з найкращих у світі – що заявив зять Трампа
Київ • УНН
Зять Трампа Джаред Кушнер високо оцінив розвиток ЗСУ від початку вторгнення. Він не уточнив вплив оцінки на допомогу США.
Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, високо оцінив розвиток української армії та заявив, що сьогодні вона належить до найкращих у світі. За його словами, Україна суттєво змінилася від початку російського вторгнення, пише УНН.
Деталі
Кушнер наголосив, що нинішні Збройні сили України значно відрізняються від армії, яка протистояла російським військам на початку повномасштабної війни.
Очевидно, що сьогодні Україна – це інша Україна, ніж та, яку атакували колись. Вона значно еволюціонувала і зараз є однією з найкращих армій у світі
Висока оцінка українських військових
Слова Кушнера привертають увагу на тлі дискусій у США щодо подальшої військової підтримки України.
Його заява свідчить про визнання значних змін, яких зазнали українські Сили оборони за роки протистояння російській агресії.
Водночас Кушнер у наведеній заяві не уточнив, чи повинна така оцінка української армії вплинути на рішення Вашингтона щодо подальшої допомоги Києву.
Європейські лідери та Україна виступили з потужною спільною заявою щодо завершення війни19.11.26, 23:24 • 14804 перегляди