Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, високо оцінив розвиток української армії та заявив, що сьогодні вона належить до найкращих у світі. За його словами, Україна суттєво змінилася від початку російського вторгнення, пише УНН.

Кушнер наголосив, що нинішні Збройні сили України значно відрізняються від армії, яка протистояла російським військам на початку повномасштабної війни.

Очевидно, що сьогодні Україна – це інша Україна, ніж та, яку атакували колись. Вона значно еволюціонувала і зараз є однією з найкращих армій у світі