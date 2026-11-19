Лідери Німеччини, Франції, Великої Британії та України оприлюднили спільну заяву за підсумками зустрічі в Берліні 19 листопада. Вони погодили принципи мирних переговорів, підтвердили масштабну підтримку Києва та закликали росію до енергетичного перемир'я на всю зиму. Про це повідомляє офіційний сайт Президента України, пише УНН.

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У зустрічі взяли участь представники Коаліції охочих, України та США. Лідери наголосили, що справедливий і тривалий мир є критично важливим для безпеки всієї Європи.

Учасники засудили російські удари по цивільному населенню та інфраструктурі України, а також диверсії, кібератаки й інформаційні операції москви в європейських країнах.

У заяві наголошується, що попри величезні втрати російська армія не досягла стратегічних цілей на полі бою. Водночас атаки на українські міста не здатні компенсувати військові невдачі рф.

Мільярди для України та посилення протиповітряної оборони

Лідери підтвердили зобов'язання країн НАТО надати Україні у 2026 році військову допомогу, обладнання та підготовку на 70 мільярдів євро. У 2027 році обсяг підтримки має бути щонайменше аналогічним.

Крім того, в межах європейського кредитного механізму Ukraine Support Loan до кінця 2027 року передбачено виділення 90 мільярдів євро на військові та фінансові потреби України.

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Окремим пріоритетом визначили посилення української ППО, зокрема системами, здатними перехоплювати балістичні ракети. Напередодні зими партнери активізують пошук додаткових засобів протиракетної оборони.

Нові санкції проти росії та боротьба з тіньовим флотом

Учасники домовилися посилити економічний тиск на москву, насамперед обмежуючи її доходи від експорту нафти й газу.

Також планується запровадження санкцій проти російських криптовалютних операцій, незаконних фінансових потоків та посилення обмежень для військово-промислового комплексу рф.

Окрему увагу приділять боротьбі з російським тіньовим флотом і схемами обходу міжнародних санкцій.

Україна отримає юридично обов'язкові гарантії безпеки

Лідери підтвердили, що після припинення вогню Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки, узгоджені зі Сполученими Штатами.

Вони можуть включати довгострокову військову підтримку, міжнародний контроль за дотриманням перемир'я та розгортання Багатонаціональних сил – Україна під європейським керівництвом і за підтримки США.

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Такі сили можуть діяти в повітрі, на морі та на суші, а також допомагати відновлювати українську армію.

Крім того, передбачаються юридично обов'язкові зобов'язання партнерів реагувати на можливу нову російську агресію.

Учасники також привітали проведення навчань Koalicja-2026 у Польщі, які демонструють готовність міжнародних сил до розгортання.

Мирні переговори та заморожені російські активи

Європейські лідери підтримали готовність Президента Володимира Зеленського до негайного припинення вогню та переговорів із росією за участю США і Європи.

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Водночас вони наголосили, що міжнародні кордони не можуть змінюватися силою, а Україна має право самостійно визначати свої безпекові союзи.

Заморожені російські активи залишатимуться заблокованими, доки москва не припинить війну та не компенсує Україні завданих збитків.

Також лідери підкреслили, що будь-які рішення щодо ЄС і НАТО потребують згоди відповідних держав та союзників.

Енергетичне перемир'я на всю зиму

Однією з ключових ініціатив став заклик до росії погодитися на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі протягом усього зимового періоду.

Лідери розглядають такий крок як можливий початок ширшого припинення бойових дій.

Крім того, вони запропонували домовитися про припинення вогню для забезпечення безпечного судноплавства в Чорному морі та безперешкодного експорту продовольства.

У підсумку учасники зустрічі підтвердили готовність продовжувати підтримку України, посилювати санкційний тиск на росію та домагатися миру, який гарантуватиме український суверенітет і безпеку Європи.

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