Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не впевнений, що країни-партнери мають спільне сприйняття 5-ї статті НАТО, як це розуміє Україна, що обговорюється у рамках надання безпеки Києву, передає УНН.

Вони намагаються бути чіткими з нами. Так, коли ми говорили про гарантії безпеки, вони говорили про це, як я зрозумів, з президентом, і з російською стороною, і з європейцями, що вони справді готові ближче до миру, і ближче до реальних переговорів, реальних результатів на переговорах, так, щоб запропонувати Україні гарантії безпеки за 5-ю статтею - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що не впевнений, що країни мають спільне сприйняття 5-ї статті, як це розуміє Україна. За його словами, Україна буде рада, якщо американські партнери розмістять військові бази в Україні, але поки Київ не має відповіді на питання, чи готові США надати свої війська.

Для мене стаття 5 – це війська США та європейських партнерів. Сили, бази. Без цього я не впевнений, що це Стаття 5. І друге – це реакція на агресію. Що партнери робитимуть? Що робитимуть, якщо, буду скептичним, вибачте, не якщо, а коли вони спробують зробити це зараз?. Для мене найважливіша річ – як країни реагуватимуть на агресію. Якщо вони реагуватимуть, вибачте, я не порівнюватиму з трагедією, що відбулася в вересні в США, після цієї атаки терористичної. Але це була реакція, чітка і сильна - додав Зеленський.

Нагадаємо

Спецпредставник США Джаред Кушнер заявив, що рф погоджується щодо надання Україні гарантій безпеки за аналогією зі статтею 5 НАТО.