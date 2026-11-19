Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не уверен, что страны-партнеры имеют общее понимание статьи 5 НАТО, таким, как ее понимает Украина, что обсуждается в рамках предоставления безопасности Киеву, передает УНН.

Они пытаются быть с нами четкими. Да, когда мы говорили о гарантиях безопасности, они говорили об этом, как я понял, с президентом, и с российской стороной, и с европейцами, что они действительно готовы быть ближе к миру и ближе к реальным переговорам, реальным результатам на переговорах, чтобы предложить Украине гарантии безопасности по статье 5

Президент отметил, что не уверен, что страны имеют общее понимание статьи 5, таким, как ее понимает Украина. По его словам, Украина будет рада, если американские партнеры разместят военные базы в Украине, но пока Киев не имеет ответа на вопрос, готовы ли США предоставить свои войска.

Для меня статья 5 — это войска США и европейских партнеров. Силы, базы. Без этого я не уверен, что это статья 5. И второе — это реакция на агрессию. Что будут делать партнеры? Что они будут делать, если, буду скептичен, извините, не если, а когда они попытаются сделать это сейчас?. Для меня самое важное — как страны будут реагировать на агрессию. Если они будут реагировать, извините, я не буду сравнивать с трагедией, произошедшей в сентябре в США, после этой террористической атаки. Но это была четкая и сильная реакция