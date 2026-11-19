Лидеры Германии, Франции, Великобритании и Украины обнародовали совместное заявление по итогам встречи в Берлине 19 ноября. Они согласовали принципы мирных переговоров, подтвердили масштабную поддержку Киева и призвали россию к энергетическому перемирию на всю зиму. Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины, пишет УНН.

Детали

Во встрече приняли участие представители Коалиции желающих, Украины и США. Лидеры подчеркнули, что справедливый и прочный мир имеет критически важное значение для безопасности всей Европы.

Участники осудили российские удары по гражданскому населению и инфраструктуре Украины, а также диверсии, кибератаки и информационные операции москвы в европейских странах.

В заявлении подчеркивается, что, несмотря на огромные потери, российская армия не достигла стратегических целей на поле боя. В то же время атаки на украинские города не способны компенсировать военные неудачи рф.

Миллиарды для Украины и усиление противовоздушной обороны

Лидеры подтвердили обязательства стран НАТО предоставить Украине в 2026 году военную помощь, оборудование и подготовку на 70 миллиардов евро. В 2027 году объем поддержки должен быть как минимум аналогичным.

Кроме того, в рамках европейского кредитного механизма Ukraine Support Loan до конца 2027 года предусмотрено выделение 90 миллиардов евро на военные и финансовые нужды Украины.

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Отдельным приоритетом определили усиление украинской ПВО, в частности системами, способными перехватывать баллистические ракеты. Накануне зимы партнеры активизируют поиск дополнительных средств противоракетной обороны.

Новые санкции против россии и борьба с теневым флотом

Участники договорились усилить экономическое давление на москву, прежде всего ограничивая ее доходы от экспорта нефти и газа.

Также планируется введение санкций против российских криптовалютных операций, незаконных финансовых потоков и усиление ограничений для военно-промышленного комплекса рф.

Отдельное внимание уделят борьбе с российским теневым флотом и схемами обхода международных санкций.

Украина получит юридически обязательные гарантии безопасности

Лидеры подтвердили, что после прекращения огня Украина должна получить надежные гарантии безопасности, согласованные с Соединенными Штатами.

Они могут включать долгосрочную военную поддержку, международный контроль за соблюдением перемирия и развертывание Многонациональных сил — Украина под европейским руководством и при поддержке США.

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Такие силы могут действовать в воздухе, на море и на суше, а также помогать восстанавливать украинскую армию.

Кроме того, предусматриваются юридически обязательные обязательства партнеров реагировать на возможную новую российскую агрессию.

Участники также приветствовали проведение учений Koalicja-2026 в Польше, которые демонстрируют готовность международных сил к развертыванию.

Мирные переговоры и замороженные российские активы

Европейские лидеры поддержали готовность Президента Владимира Зеленского к немедленному прекращению огня и переговорам с россией при участии США и Европы.

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В то же время они подчеркнули, что международные границы не могут изменяться силой, а Украина имеет право самостоятельно определять свои альянсы в сфере безопасности.

Замороженные российские активы будут оставаться заблокированными, пока москва не прекратит войну и не компенсирует Украине нанесенный ущерб.

Также лидеры подчеркнули, что любые решения относительно ЕС и НАТО требуют согласия соответствующих государств и союзников.

Энергетическое перемирие на всю зиму

Одной из ключевых инициатив стал призыв к россии согласиться на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре в течение всего зимнего периода.

Лидеры рассматривают такой шаг как возможное начало более широкого прекращения боевых действий.

Кроме того, они предложили договориться о прекращении огня для обеспечения безопасного судоходства в Черном море и беспрепятственного экспорта продовольствия.

В итоге участники встречи подтвердили готовность продолжать поддержку Украины, усиливать санкционное давление на Россию и добиваться мира, который гарантирует украинский суверенитет и безопасность Европы.

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