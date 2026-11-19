Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями США Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и европейскими советниками по вопросам национальной безопасности. Во время встречи уделили внимание гарантиям безопасности, которые станут реальным сдерживающим фактором для россии, передает УНН.

Встретились со Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и европейскими советниками по вопросам национальной безопасности. Важно, что сотрудничество Европы, Украины и Америки на переговорном треке становится теснее. С самого начала Украина выступала за такой подход – максимальную координацию между нами во всем, что касается европейской и украинской безопасности и будущего. Во время встречи уделили внимание гарантиям безопасности, которые станут реальным сдерживающим фактором для россии