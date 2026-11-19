Зеленский обсудил с Кушнером и Виткоффом первую многостороннюю встречу при "полном присутствии Европы"
Киев • УНН
Зеленский встретился с Виткоффом, Кушнером и европейскими советниками. Стороны обсудили гарантии безопасности и многостороннюю встречу.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями США Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и европейскими советниками по вопросам национальной безопасности. Во время встречи уделили внимание гарантиям безопасности, которые станут реальным сдерживающим фактором для россии, передает УНН.
Встретились со Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и европейскими советниками по вопросам национальной безопасности. Важно, что сотрудничество Европы, Украины и Америки на переговорном треке становится теснее. С самого начала Украина выступала за такой подход – максимальную координацию между нами во всем, что касается европейской и украинской безопасности и будущего. Во время встречи уделили внимание гарантиям безопасности, которые станут реальным сдерживающим фактором для россии
Он отметил, что Украина рассчитывает на то, что американская сторона поможет как можно скорее организовать первую многостороннюю встречу на уровне команд при полном присутствии Европы.
Обсудили возможные параметры такой встречи и повестку дня. Нужно работать быстро, и со стороны Украины только такой подход. Чем активнее будет продвигаться разговор, тем больше шансов достичь реального прогресса
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Напомним
Представитель президента США Джаред Кушнер после переговоров в Берлине в формате "Коалиции желающих" заявил, что Дональд Трамп после трехсторонней встречи убежден, что "мир достижим".