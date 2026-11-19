Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что американский лидер Дональд Трамп пригласит Украину принять участие в саммите G20, передает УНН.

Прежде всего, я надеюсь, что США пригласят Украину. Это означает, что президент Трамп пригласит своих близких союзников, и меня. Мы на это рассчитываем. Если нет — значит, нет — сказал Зеленский.

Он отметил, что слышал много различных сигналов от людей из G20, которые говорили, что хотят видеть Украину на саммите.

Они сказали, что хотят видеть нас, поддерживают нас и полностью поддерживают ваше присутствие. И, конечно, они сказали, что также хотят, чтобы Трамп пригласил российскую делегацию, как я понял. Но мы не знаем результата, мы увидим. Да, если нас пригласят, конечно, я буду представлять свою страну, свой народ — добавил Зеленский.

Напомним

российский диктатор владимир путин заявил, что рассмотрит возможность участия в декабрьском саммите G20 в Майами — после того, как обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом во время их сегодняшней встречи.