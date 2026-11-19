Зеленський сподівається, що США запросять Україну на саміт G20
Київ • УНН
Зеленський очікує, що Трамп запросить Україну на саміт G20 у Маямі. Він також чув сигнали про можливу участь російської делегації.
Президент України Володимир Зеленський сподівається, що американський лідер Дональд Трамп запросить Україну взяти участь у саміті G20, передає УНН.
Перш за все, я сподіваюся, що США запросять Україну. Це означає, що президент Трамп запросить своїх близьких союзників, і мене. Ми на це розраховуємо. Якщо ні - то ні
Він зазначив, що чув багато різних сигналів від людей із G20, які казали, що хочуть бачити Україну на саміті.
Вони сказали, що ми хочемо бачити вас, ми підтримуємо вас і абсолютно підтримуємо вашу присутність. І, звісно, вони сказали, що вони також хочуть, щоб Трамп запросив російську делегацію, як я зрозумів. Але ми не знаємо результату, ми побачимо. Так, якщо нас запросять, звісно, я представлятиму свою країну, свій народ
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін заявив, що розгляне можливість участі в грудневому саміті G20 у Маямі — після того, як обговорив це питання з президентом США Дональдом Трампом під час їхньої сьогоднішньої зустрічі.