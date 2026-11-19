Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що американський лідер Дональд Трамп запросить Україну взяти участь у саміті G20, передає УНН.

Перш за все, я сподіваюся, що США запросять Україну. Це означає, що президент Трамп запросить своїх близьких союзників, і мене. Ми на це розраховуємо. Якщо ні - то ні - сказав Зеленський.

Він зазначив, що чув багато різних сигналів від людей із G20, які казали, що хочуть бачити Україну на саміті.

Вони сказали, що ми хочемо бачити вас, ми підтримуємо вас і абсолютно підтримуємо вашу присутність. І, звісно, вони сказали, що вони також хочуть, щоб Трамп запросив російську делегацію, як я зрозумів. Але ми не знаємо результату, ми побачимо. Так, якщо нас запросять, звісно, я представлятиму свою країну, свій народ - додав Зеленський.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін заявив, що розгляне можливість участі в грудневому саміті G20 у Маямі — після того, як обговорив це питання з президентом США Дональдом Трампом під час їхньої сьогоднішньої зустрічі.