Курс валют на 23 листопада: долар і євро продовжують піке
Київ • УНН
НБУ встановив курс долара на рівні 44,9293 грн, євро - 49,2763 грн. Курси знизилися на 12 і 25 копійок відповідно.
Станом на понеділок, 23 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 44,93 гривні за один долар. Офіційний курс у неділю становив 45,05 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 49,28. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 44,9293 грн (-12 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,2763 грн (-25 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,0632 грн. (-18 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 понеділка:
- у банках долар торгується за курсом 44,88-45,49 грн, євро за 49,35-50,12 грн, злотий за 11,00-11,43 грн;
- на міжбанку курси становлять 44,93-44,96 грн/дол. та 49,37-49,38 грн/євро.
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