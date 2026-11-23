Глибокі розбіжності: чому "кліматичний" саміт ООН зазнав провалу
Київ • УНН
Саміт COP31 в Анталії став найдовшим в історії, але завершився без політичної угоди. Учасники не домовилися про викопне паливо й фінансування.
Кліматичний саміт ООН COP31 у турецькій Анталії під головуванням Австралії, завершився без ухвалення головної політичної угоди. Про це повідомляє ВВС, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що переговори, які мали закінчитися ще в п'ятницю, затягнулися до неділі та стали найдовшими в історії кліматичних конференцій ООН, однак сторонам так і не вдалося подолати глибокі розбіжності щодо викопного палива та фінансової допомоги.
Востаннє головна політична угода зазнала колапсу у 2009 році в Копенгагені
Вказується, що головною причиною зриву домовленостей стала відсутність у фінальному проєкті тексту прямої згадки про викопне паливо - основне джерело глобального потепління. У першому варіанті документа термін "викопне паливо" згадувався шість разів. Згодом його повністю прибрали через спротив нафтовидобувних держав.
Зокрема, Саудівська Аравія наголосила на своїй незначній частці в історичних викидах парникових газів, а росія застерегла від надто швидкої відмови від вугілля, нафти й газу, заявивши про ризик "паливної бідності"
Автори додають, що в результаті фінальний проєкт містив лише непряме посилання на угоду COP28 2023 року про поступовий перехід від викопного палива.
Нагадаємо
Кліматична конференція ООН COP31 у Туреччині завершилася гучним скандалом після того, як делегації майже 200 країн за 2 тижні переговорів так і не змогли узгодити ключові положення підсумкового документа.
Кліматичний саміт ООН затягнувся через суперечки між країнами – що заважає домовитися про боротьбу з потеплінням21.11.26, 07:59 • 10356 переглядiв