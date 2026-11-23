Кліматичний саміт ООН COP31 у турецькій Анталії під головуванням Австралії, завершився без ухвалення головної політичної угоди. Про це повідомляє ВВС, інформує УНН.

Зазначається, що переговори, які мали закінчитися ще в п'ятницю, затягнулися до неділі та стали найдовшими в історії кліматичних конференцій ООН, однак сторонам так і не вдалося подолати глибокі розбіжності щодо викопного палива та фінансової допомоги.

Востаннє головна політична угода зазнала колапсу у 2009 році в Копенгагені

Вказується, що головною причиною зриву домовленостей стала відсутність у фінальному проєкті тексту прямої згадки про викопне паливо - основне джерело глобального потепління. У першому варіанті документа термін "викопне паливо" згадувався шість разів. Згодом його повністю прибрали через спротив нафтовидобувних держав.

Зокрема, Саудівська Аравія наголосила на своїй незначній частці в історичних викидах парникових газів, а росія застерегла від надто швидкої відмови від вугілля, нафти й газу, заявивши про ризик "паливної бідності"