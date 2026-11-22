Кліматична конференція ООН COP31 у Туреччині завершилася гучним скандалом після того, як делегації майже 200 країн за 2 тижні переговорів так і не змогли узгодити ключові положення підсумкового документа. Деякі спостерігачі вже називають цей саміт найгіршим в історії кліматичних конференцій. Про це повідомляють міжнародні ЗМІ, пише УНН.

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Головною причиною суперечок стало питання поступової відмови від викопного палива. Організатори вирішили прибрати відповідне формулювання з фінального тексту, щоб уникнути блокування документа Саудівською Аравією та іншими впливовими державами.

Однак таке рішення викликало різке невдоволення Європейського Союзу, Великої Британії та частини країн, що розвиваються.

Чому COP31 називають провальним

Попри тривалі переговори, учасникам не вдалося виробити спільну позицію щодо скорочення залежності від вугілля, нафти та газу, які є основними джерелами викидів парникових газів.

Представники низки держав наполягали, що підсумкова угода повинна містити чіткі зобов'язання щодо переходу на чистіші джерела енергії. Водночас інші країни виступили проти таких формулювань.

У результаті конференція, від якої очікували нових глобальних домовленостей щодо боротьби зі зміною клімату, завершилася гострими розбіжностями між учасниками.

Кліматичний саміт ООН зайшов у глухий кут, ухвалення підсумкового рішення відклали на неділю