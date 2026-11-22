Климатическая конференция ООН COP31 в Турции завершилась громким скандалом после того, как делегации почти 200 стран за 2 недели переговоров так и не смогли согласовать ключевые положения итогового документа. Некоторые наблюдатели уже называют этот саммит худшим в истории климатических конференций. Об этом сообщают международные СМИ, пишет УНН.

Детали

Главной причиной разногласий стал вопрос постепенного отказа от ископаемого топлива. Организаторы решили убрать соответствующую формулировку из финального текста, чтобы избежать блокирования документа Саудовской Аравией и другими влиятельными государствами.

Однако такое решение вызвало резкое недовольство Европейского союза, Великобритании и части развивающихся стран.

Почему COP31 называют провальным

Несмотря на длительные переговоры, участникам не удалось выработать общую позицию по сокращению зависимости от угля, нефти и газа, которые являются основными источниками выбросов парниковых газов.

Представители ряда государств настаивали, что итоговое соглашение должно содержать четкие обязательства по переходу на более чистые источники энергии. В то же время другие страны выступили против таких формулировок.

В результате конференция, от которой ожидали новых глобальных договоренностей по борьбе с изменением климата, завершилась острыми разногласиями между участниками.

Климатический саммит ООН зашел в тупик, принятие итогового решения отложили до воскресенья