23 листопада у світі відзначають Міжнародний день акварелі та День Фібоначчі. У церковному календарі за новим стилем вшановують святителя Амфілохія, єпископа Іконійського, а за старим стилем згадують святих апостолів від 70-ти, пише УНН.

Міжнародний день акварелі (World Watercolor Day)

Всесвітня мистецька дата, заснована у 2001 році відомим мексиканським художником-акварелістом Альфредо Гуаті Рохо, який відіграв ключову роль у відродженні інтересу до акварельного живопису в другій половині XX століття та заснував перший у світі Національний музей акварелі в Мехіко.

Подія покликана популяризувати акварельну техніку як самостійний високий вид образотворчого мистецтва, об'єднуючи професійних художників, ілюстраторів і викладачів через виставки, пленери та майстер-класи по всьому світу.

День Фібоначчі

Міжнародна наукова дата, присвячена італійському математику Леонардо Пізанському, відомому як Фібоначчі та відкритій ним числовій послідовності, де кожне наступне число дорівнює сумі двох попередніх (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13...).

Дата 23 листопада обрана невипадково: у американському форматі запису дати, 11/23, цифри утворюють початок послідовності Фібоначчі — 1, 1, 2, 3. Подія популяризує математику та демонструє присутність "золотого перетину" і чисел Фібоначчі у природі, архітектурі, мистецтві та інформатиці.

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За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святителя Амфілохія, єпископа Іконійського - видатного християнського богослова, близького друга і сподвижника святителів Василія Великого та Григорія Богослова, який брав участь у Другому Вселенському Соборі 381 року в Константинополі та активно захищав православне вчення про Святу Трійцю від аріанської єресі.

Також цього дня згадують святителя Григорія, єпископа Акрагантійського - сицилійського ієрарха, який прославився суворим аскетизмом, даром чудотворення та тлумаченням Святого Письма.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святих апостолів від 70-ти: Ераста, Олімпа, Родіона, Сосипатра, Кварта і Тертія - учнів святого апостола Павла, які проповідували християнство у різних провінціях Римської імперії, заснували численні церковні громади та прийняли мученицьку кончину за часів імператора Нерона.

Також цього дня згадують святого мученика Ореста лікаря - християнина з каппадокійського міста Тіани, який відкрито сповідував віру в Христа під час гонінь імператора Діоклетіана і загинув після тяжких катувань на розпеченому залізному ложі.

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