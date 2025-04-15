Влада Мехіко пішла на компроміс, заборонивши вбивство биків та використання гострих предметів на кориді. Це викликало протести фанатів традиційної кориди.
З тимчасово окупованих територій евакуювали двох малих братів та 17-річного юнака. Хлопець зазнавав переслідувань через проукраїнську позицію, а брати возз'єдналися з матір'ю, яка не могла їх забрати самостійно.
У 2024 році завдяки ініціативі Bring Kids Back UA вдалося повернути 449 незаконно депортованих українських дітей. Міжнародні партнери від Брюсселя до Мехіко допомагають Україні повертати дітей з окупованих територій.
Boeing 787 Dreamliner здійснив екстрену посадку на Бермудських островах через сильний запах від 100 свиней у вантажному відсіку. Пасажирів розмістили в готелях, а тварин залишили під наглядом ветеринарів.
13 дітей померли від зараження пакетів для внутрішньовенного годування у Мексиці. Причиною стала мультирезистентна бактерія Klebsiella oxytoca, виявлена у чотирьох лікарнях.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 1 жовтня відвідає інавгурацію новообраної президентки Мексики Клаудії Шейнбаум. Візит має на меті поглибити українсько-мексиканське співробітництво та посилити міжнародну підтримку України.
Європейська комісія закликала Мексику арештувати путіна, якщо він відвідає інавгурацію нової президентки. Як член МКС, Мексика юридично зобов'язана виконати міжнародний ордер на арешт.
Мексика запросила путіна на інавгурацію новообраного президента Клаудії Шейнбаум 1 жовтня. Мексика ратифікувала Римський статут і має заарештувати путіна у разі його прибуття, оскільки МКС видав ордер на його арешт.
У Мексиці 59-річний чоловік помер після захворювання пташиним грипом типу (A(H5N2). Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я це перший у світі лабораторно підтверджений випадок зараження людини вірусом грипу типу A.
Клаудія Шейнбаум перемагає на президентських виборах у Мексиці, ставши першою жінкою-президентом країни за даними екзит-полів.
Конгрес Колумбії прийняв законопроєкт, що забороняє кориду по всій країні з 2027 року, з трирічним перехідним періодом для надання допомоги тим, чиї засоби до існування залежать від цієї практики.
Мексика пережила рекордні температури в 10 містах, включаючи столицю, на тлі сильної спеки, яка спричинила відключення електроенергії та перенапруження електромережі.
У результаті аварії автобуса на околиці Мехіко загинуло 18 людей і ще 32 отримали поранення, коли він перекинувся на шосе, прямуючи з Гуанахуато до Чалми.
Вулкан Попокатепетль у Мексиці активізувався, викидаючи пару, попіл, газ і розпечені уламки гірських порід протягом останніх 24 годин, що змусило владу застерегти від сходження на вулкан і перебування поблизу нього.
Чемпіонат світу з футболу 2026 року прийматимуть стадіони США, Мексіки та Канади. А фінал відбудеться на стадіоні MetLife у Нью-Джерсі.
Корида повернулася на арену Мехіко через 1,5 роки на тлі протестів. Вона пройшла на тлі протесту зоозахисників, які вигукували: "Вбивці!".