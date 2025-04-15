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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 898 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 27015 перегляди

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Влада Мехіко забороняє кориду, але намагається зберегти традиції

Влада Мехіко пішла на компроміс, заборонивши вбивство биків та використання гострих предметів на кориді. Це викликало протести фанатів традиційної кориди.

Новини Світу • 20 березня, 08:01 • 10381 перегляди

У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути ще трьох дітей з тимчасово окупованих територій

З тимчасово окупованих територій евакуювали двох малих братів та 17-річного юнака. Хлопець зазнавав переслідувань через проукраїнську позицію, а брати возз'єдналися з матір'ю, яка не могла їх забрати самостійно.

Суспільство • 7 січня, 15:26 • 23090 перегляди

Повернення дітей, яких незаконно депортували: майже 450 маленьких українців знову на рідній землі - Bring Kids Back UA

У 2024 році завдяки ініціативі Bring Kids Back UA вдалося повернути 449 незаконно депортованих українських дітей. Міжнародні партнери від Брюсселя до Мехіко допомагають Україні повертати дітей з окупованих територій.

Суспільство • 6 січня, 10:01 • 28448 перегляди

Літак з 259 пасажирами здійснив екстрену посадку через "особливий" запах свиней на борту

Boeing 787 Dreamliner здійснив екстрену посадку на Бермудських островах через сильний запах від 100 свиней у вантажному відсіку. Пасажирів розмістили в готелях, а тварин залишили під наглядом ветеринарів.

Новини Світу • 16 грудня, 15:01 • 102655 перегляди

Через ймовірне зараження пакетів для інʼєкцій у Мексиці померли 13 дітей

13 дітей померли від зараження пакетів для внутрішньовенного годування у Мексиці. Причиною стала мультирезистентна бактерія Klebsiella oxytoca, виявлена у чотирьох лікарнях.

Новини Світу • 6 грудня, 00:04 • 17247 перегляди

Стефанчук візьме участь в інавгурації президентки Мексики Шейнбаум

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 1 жовтня відвідає інавгурацію новообраної президентки Мексики Клаудії Шейнбаум. Візит має на меті поглибити українсько-мексиканське співробітництво та посилити міжнародну підтримку України.

Політика • 30 вересня, 13:50 • 15661 перегляди

ЄС закликала Мексику арештувати путіна, якщо він приїде на інавгурацію нової президентки

Європейська комісія закликала Мексику арештувати путіна, якщо він відвідає інавгурацію нової президентки. Як член МКС, Мексика юридично зобов'язана виконати міжнародний ордер на арешт.

Політика • 8 серпня, 21:00 • 106116 перегляди

Мексика запросила путіна на інавгурацію нової президентки

Мексика запросила путіна на інавгурацію новообраного президента Клаудії Шейнбаум 1 жовтня. Мексика ратифікувала Римський статут і має заарештувати путіна у разі його прибуття, оскільки МКС видав ордер на його арешт.

Новини Світу • 7 серпня, 10:59 • 19333 перегляди

У Мексиці зафіксували першу у світі смерть людини від нового штаму пташиного грипу - ВООЗ

У Мексиці 59-річний чоловік помер після захворювання пташиним грипом типу (A(H5N2). Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я це перший у світі лабораторно підтверджений випадок зараження людини вірусом грипу типу A.

Новини Світу • 6 червня, 11:42 • 19233 перегляди

У Мексиці на виборах президента вперше перемагає жінка

Клаудія Шейнбаум перемагає на президентських виборах у Мексиці, ставши першою жінкою-президентом країни за даними екзит-полів.

Політика • 3 червня, 05:05 • 29257 перегляди

У Колумбії ухвалили законопроєкт про заборону кориди з 2027 року

Конгрес Колумбії прийняв законопроєкт, що забороняє кориду по всій країні з 2027 року, з трирічним перехідним періодом для надання допомоги тим, чиї засоби до існування залежать від цієї практики.

Новини Світу • 29 травня, 14:57 • 21703 перегляди

Спека в Мексиці побила рекорди у десяти містах, включаючи Мехіко

Мексика пережила рекордні температури в 10 містах, включаючи столицю, на тлі сильної спеки, яка спричинила відключення електроенергії та перенапруження електромережі.

Новини Світу • 11 травня, 11:41 • 30375 перегляди

Автобус розбився на шосе біля столиці Мексики: 18 загиблих, 32 поранених

У результаті аварії автобуса на околиці Мехіко загинуло 18 людей і ще 32 отримали поранення, коли він перекинувся на шосе, прямуючи з Гуанахуато до Чалми.

Кримінал та НП • 29 квітня, 10:54 • 18454 перегляди

У Мексиці активізувався вулкан Попокатепетль

Вулкан Попокатепетль у Мексиці активізувався, викидаючи пару, попіл, газ і розпечені уламки гірських порід протягом останніх 24 годин, що змусило владу застерегти від сходження на вулкан і перебування поблизу нього.

Новини Світу • 10 березня, 22:08 • 31195 перегляди

Стадіон MetLife у Нью-Джерсі прийме фінал Чемпіонату світу з футболу 2026 року

Чемпіонат світу з футболу 2026 року прийматимуть стадіони США, Мексіки та Канади. А фінал відбудеться на стадіоні MetLife у Нью-Джерсі.

Спорт • 5 лютого, 11:21 • 27253 перегляди

Під вигуки "Вбивці": у Мехіко вперше за 1,5 року відбувся бій биків

Корида повернулася на арену Мехіко через 1,5 роки на тлі протестів. Вона пройшла на тлі протесту зоозахисників, які вигукували: "Вбивці!".

Новини Світу • 30 січня, 01:30 • 28794 перегляди