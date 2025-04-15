У Колумбії ухвалили законопроєкт про заборону кориди з 2027 року

Конгрес Колумбії прийняв законопроєкт, що забороняє кориду по всій країні з 2027 року, з трирічним перехідним періодом для надання допомоги тим, чиї засоби до існування залежать від цієї практики.