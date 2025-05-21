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Політичне вбивство в центрі Мехіко: кілери на мотоциклах застрелили двох помічників мера

Київ • УНН

 • 756 перегляди

У центрі Мехіко кілери розстріляли двох найближчих помічників мера Клари Бругади. За попередніми даними, мотивом нападу була помста з боку організованого злочинного угруповання.

Політичне вбивство в центрі Мехіко: кілери на мотоциклах застрелили двох помічників мера

У самому центрі Мехіко озброєні зловмисники серед білого дня розстріляли двох найближчих помічників мера столиці Клари Бругади. Загибель Хімени Гусман та Хосе Муньйоса сколихнула Мексику, яка й без того потерпає від політичного насильства, пов’язаного з організованою злочинністю. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

За даними видання, двоє високопоставлених членів команди мера Мехіко Клари Бругади були вбиті у вівторок внаслідок зухвалого нападу просто в центрі міста. Озброєні кілери на мотоциклі влаштували засідку на проспекті, де перебували особистий секретар мера Хімена Гусман та радник Хосе Муньйос.

Як повідомила місцева влада та федеральна прокуратура, напад стався вдень, коли Гусман зупинилась, аби підібрати Муньйоса. За свідченнями очевидців і даними правоохоронців, до них під’їхали двоє чоловіків на мотоциклі.

До Муньйоса наблизилися двоє озброєних чоловіків на мотоциклі та застрелили його на вулиці. Потім нападники зробили щонайменше чотири постріли в Гусман, яка перебувала всередині автомобіля, вбивши її, - повідомив чиновник федеральної прокуратури.

Злочин одразу викликав широкий резонанс, адже Мехіко досі вважалося порівняно безпечним місцем у країні, яка щодня стикається з жорстоким насильством, зокрема щодо політичних фігур.

Мені дуже сумно через втрату Хімени та Пепе (Хосе), з якими ми багато років ділили мрії та боротьбу

– емоційно прокоментувала мер Клара Бругада.

Вона пообіцяла, що вбивці Гусман і Муньйоса не залишаться безкарними: Ми не зупинимось, поки не буде встановлена вся правда і покарано винних

Вона подякувала президенту Клаудії Шейнбаум, яка до того обіймала посаду мера Мехіко, за підтримку.

Це ганебний інцидент, і ми надамо меру всю необхідну підтримку

– наголосила Шейнбаум.

Причини нападу

За попередніми оцінками експертів, мотивом нападу, імовірно, була помста з боку організованого злочинного угруповання.

Це було різке послання, надіслане Кларі (Бругаді), безсумнівно, скоєне наркоторговцями

– заявив Девід Сауседо, аналітик з громадської безпеки.

За його словами, злочинні групи вже не вперше нападають на столичну владу у відповідь на дії проти наркоторгівлі.

На місці нападу було вилучено мотоцикл, який, імовірно, використовували нападники, а також ще один автомобіль у районі Істакалько. Слідчі наразі аналізують балістичні матеріали та відбитки пальців.

Місцеві ЗМІ опублікували фото чорного автомобіля Audi з чотирма кульовими отворами у лобовому склі. Тіла загиблих були накриті простирадлами – одне в салоні авто, інше на тротуарі.

Додамо

У 2020 році тодішній начальник поліції Мехіко Омар Гарсія Харфуч дивом вижив після замаху, внаслідок якого загинули двоє його охоронців. Він публічно звинуватив у нападі наркокартель "Нове покоління Халіско" – одне з найнебезпечніших угруповань країни.

Нагадаємо

У мексиканському штаті Веракрус застрелили кандидатку на посаду мера міста Тексістепек Єсенію Лару Гутьєррес. Інцидент стався під час публічного заходу, який транслювався у прямому ефірі на Facebook. Внаслідок нападу загинули ще троє людей, ще троє були поранені. Президент Мексики Клаудія Шейнбаум підтвердила напад і сказала, що поки не має інформації про його мотиви. Вона додала, що її уряд співпрацює з офіційними особами штату Веракрус і запропонував федеральну підтримку.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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