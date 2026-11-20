Україна позаду росії в оновленому рейтингу ФІФА – на якому місці збірна після невдалого сезону
Київ • УНН
Збірна України посіла 36-те місце у рейтингу ФІФА після невдалих виступів у Лізі націй. росія випередила її на одну позицію.
Збірна України з футболу завершить 2026 рік на 36-му місці у світовому рейтингу ФІФА. Після невдалих результатів та поразок у Лізі націй "синьо-жовті" опинилися на одну позицію нижче за збірну росії. Про це свідчать оприлюднені рейтингові дані, пише УНН.
Деталі
Згідно з представленим рейтингом, українська національна команда посідає 36-ту сходинку. Безпосередньо перед нею розташувалася росія, яка перебуває на 35-му місці.
Натомість збірна Угорщини посідає 37-му позицію, поступаючись українцям одним рядком.
Хто очолює світовий рейтинг
Трійка найкращих футбольних збірних світу залишилася незмінною. Перше місце утримує Іспанія, другою йде Аргентина, а третю сходинку посідає Франція.
Для української команди завершення року на 36-й позиції стало підсумком непростого періоду, зокрема невдалих виступів у Лізі націй.
Водночас сам рейтинг ФІФА формується на основі результатів міжнародних матчів, а не лише виступів в одному турнірі.
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