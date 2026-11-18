Збірну росії з футболу не допустили до участі у відбірковому турнірі чемпіонату Європи 2028 року. Це випливає з офіційного листа генерального секретаря УЄФА Теодора Теодорідіса, надісланого членам організації, повідомляє УНН.

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У документі наведено перелік із 54 національних асоціацій, які візьмуть участь у жеребкуванні кваліфікації Євро-2028. Збірної рф у цьому списку немає.

УЄФА також зберіг традиційні обмеження з політичних міркувань. Так, в одну групу під час жеребкування не зможуть потрапити Україна та Білорусь, Вірменія та Азербайджан, Іспанія та Гібралтар, Косово та Сербія, Косово та Боснія і Герцеговина.

Церемонія жеребкування відбудеться 6 грудня у Белфасті. За її підсумками команди розподілять на 12 відбіркових груп - по чотири або п'ять збірних у кожній.

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Матчі групового етапу кваліфікації до Євро-2028 триватимуть із березня до листопада 2027 року, а стикові поєдинки заплановані на березень 2028-го. Прямі путівки на чемпіонат отримають 12 переможців груп та вісім найкращих команд, які посядуть другі місця.

Фінальна частина чемпіонату Європи стартує 9 червня 2028 року і пройде на стадіонах Великої Британії та Ірландії.

Нагадаємо

Збірна України з футболу зберегла прописку у Лізі В Ліги націй УЄФА. Про це стало відомо після заключного матчу групового етапу розіграшу 2026/27, у якому "синьо-жовті" у словацькому Кошице обіграли команду Грузії з рахунком 1:0.

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