росія пропустить молодіжний чемпіонат світу з хокею в Канаді - заява IIHF

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росія пропустить молодіжний чемпіонат світу 2027 року через обмеження на в’їзд, запроваджені урядом Канади. Про це в неділю повідомила Міжнародна федерація хокею (IIHF), передає УНН із посиланням на Reuters.

В IIHF зазначили, що розглядали альтернативні варіанти, але вирішили залишити Канаду країною-господаркою. Турнір пройде з 26 грудня по 5 січня в містах Едмонтон і Ред-Дір.

Посилаючись на війну росії проти України, державний секретар Канади у справах спорту Адам ван Куверден заявив агентству Reuters у середу, що Канада відмовлятиме у в’їзді російським і білоруським спортсменам та офіційним особам, які прибувають для участі в змаганнях — навіть тим, хто має чинні візи.

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IIHF відсторонила команди обох країн у 2022 році, після того як москва розпочала вторгнення з території росії та білорусі. Проте минулого місяця Спортивний арбітражний суд (CAS) постановив, що федерація має повернути російські команди до участі у п’яти чемпіонатах.

Молодіжний чемпіонат світу став першим із п’яти турнірів, яких стосується рішення суду від 30 жовтня. В IIHF заявили, що не згодні з цим рішенням, але виконають його.

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Раніше прем’єр-міністр (у контексті заяви — представник уряду) Марк Карні зазначав, що Канада не дозволить російським спортсменам виступати за свою країну на канадській землі. Дехто сприйняв це як натяк на можливість їхньої участі в статусі нейтральних атлетів.

Ван Куверден уточнив, що Канада допускає участь лише окремих спортсменів у нейтральному статусі, що виключає таку можливість для російської збірної як команди.

Федерація хокею росії назвала рішення IIHF "неприйнятним і незаконним" і заявила, що звернеться до Міжнародного олімпійського комітету для вирішення ситуації.

"Рішення IIHF було ухвалене виключно з політичних причин", — йдеться в заяві.

"Відсторонення збірної росії порушує фундаментальні правові принципи, ідеали олімпізму, принцип недискримінації, рівність серед спортсменів, а також цілісність міжнародних турнірів".

Норвезька хокейна асоціація повідомила, що її молодіжну збірну (U-20) повернули до складу учасників. Раніше їй повідомили, що вона має поступитися місцем росії, оскільки мала найнижчий рейтинг серед усіх команд турніру. "Ми дуже раді за гравців, тренерів і всіх, хто причетний до норвезького хокею, адже вони здобули це місце, домігшись підвищення в класі минулого року", — зазначив генеральний секретар асоціації Петтер Сальстен.

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"Команда чекала на це цілий рік, але останній місяць провела в стані невизначеності".

У Норвегії повідомили, що передтурнірний тренувальний збір і матчі в Канаді відбудуться згідно з планом.

Можливе повернення Росії до міжнародного хокею викликало погрози бойкоту напередодні чоловічого чемпіонату світу, який має відбутися наступного року в Німеччині.

Австрія, Чехія, Данія, Фінляндія, Латвія, Норвегія та Швеція заявили, що відмовляться грати проти росії. Один зі спонсорів уже розірвав співпрацю, а інші попередили, що можуть вчинити так само, якщо росія візьме участь у змаганнях.

Федерація хокею Німеччини закликала Міжнародну федерацію хокею (IIHF) внести ясність щодо проведення чоловічого чемпіонату світу.

"Нам потрібна визначеність для планування домашнього чемпіонату світу в травні — як для команд, так і для вболівальників та всіх партнерів, — заявив голова федерації Франк Лутц. — Тому ми вимагаємо від IIHF негайних роз’яснень".

Раніше цього місяця президент росії володимир путін заявив, що країни, які виступають проти рішень, що дозволяють росії повернутися до міжнародного спорту, порушують права російських спортсменів і демократичні інститути.