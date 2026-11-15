$45.3850.34
ukenru
21:15 • 1352 перегляди
Україна планує виконати ключові вимоги щодо демократії та верховенства права для вступу до ЄС до середини 2027 року
21:06 • 1988 перегляди
130 боєзіткнень за добу: на Покровському напрямку знищено 59 окупантів
20:43 • 2954 перегляди
росія пропустить молодіжний чемпіонат світу з хокею в Канаді - заява IIHF
19:55 • 7048 перегляди
"Балістична загроза дуже серйозна" - Зеленський попередив про підготовку росією нових ударів
19:44 • 7178 перегляди
Хуанг, який пішов у відставку на тлі скандалу, обговорює своє повернення на посаду керівника Nvidia - ЗМІ
19:09 • 9344 перегляди
На війні загинула тренерка з тайського боксу й операторка дронів Раяна - що про неї відомо
18:25 • 11540 перегляди
"рф показала, як далеко готова зайти, щоб підірвати безпеку Європи" - Україна відреагувала на диверсію в Естонії
18:10 • 11495 перегляди
Перебої в авіасполученні у США тривають третій день поспіль - більше тисячі рейсів скасували
17:42 • 12756 перегляди
16 листопада в Україні цілодобово будуть діяти графіки - скільки доведеться сидіти без світла
17:08 • 15431 перегляди
Зонд NASA "Вояджер-1" готується подолати рубіж колосальної відстані
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+2°
3.2м/с
76%
761мм
Популярнi новини
У Києві змінили схему руху проспектом Романа Шухевича: що потрібно знати водіямPhoto15 листопада, 12:51 • 7938 перегляди
Через російську атаку частина Запорізької та Дніпропетровської областей залишилася без світла15 листопада, 13:19 • 15271 перегляди
Поромні й понтонні переправи не замінять мости Києва - радник Зеленського "Флеш"15 листопада, 14:25 • 19551 перегляди
Як захистити оселю від негативної енергії: народні прикмети, обереги та давні способи очищення будинку15 листопада, 15:00 • 32798 перегляди
"Сподіваюся, ти помреш" - співробітники Nvidia розповіли про спалахи гніву колишнього гендиректора Хуанга15:53 • 15051 перегляди
Публікації
Як захистити оселю від негативної енергії: народні прикмети, обереги та давні способи очищення будинку15 листопада, 15:00 • 32857 перегляди
Ті, хто працює в тіні: як агентура СБУ робить можливими найскладніші спецоперації15 листопада, 08:06 • 50300 перегляди
Діабет може роками розвиватися без симптомів: скільки українців мають захворювання та як його виявити14 листопада, 14:59 • 71064 перегляди
Криміналітет, ФСБ і НАБУ: чи використали російські спецслужби антикорупціонерів для атаки на СБУ?Video14 листопада, 14:31 • 58817 перегляди
Подвійні стандарти НАБУ: чому пошкоджені телефони Дуки стали публічним аргументом, а історія Магамедрасулова — ніVideo14 листопада, 09:01 • 70427 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Скотт Бессент
Крістен Міхал
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Латвія
Китай
Європа
Реклама
УНН Lite
Трамп умудрився звинуватити Байдена навіть у нещодавньому збої авіасполучення у США21:12 • 314 перегляди
У Німеччині шукають різдвяних дідів: вимоги та заробітки зросли20:03 • 1280 перегляди
Наймасштабніша поїздка після лікування - Кейт приєднається до принца Вільяма в Індії для вручення Earthshot Prize18:43 • 2842 перегляди
Сабалєнка потрапила у скандал через брудну лайку - тенісистка вже вибачилась перед Світоліною і пояснила емоціїPhotoVideo18:02 • 4260 перегляди
"Сподіваюся, ти помреш" - співробітники Nvidia розповіли про спалахи гніву колишнього гендиректора Хуанга15:53 • 15091 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Шахед-136
Fox News
Техніка
Bild

росія пропустить молодіжний чемпіонат світу з хокею в Канаді - заява IIHF

Київ • УНН

 • 2958 перегляди

Канада не впустить російських спортсменів і чиновників на турнір через війну проти України. Норвегію повернули до складу учасників.

росія пропустить молодіжний чемпіонат світу з хокею в Канаді - заява IIHF
REUTERS/Arnd Wiegmann

росія пропустить молодіжний чемпіонат світу 2027 року через обмеження на в’їзд, запроваджені урядом Канади. Про це в неділю повідомила Міжнародна федерація хокею (IIHF), передає УНН із посиланням на Reuters.

В IIHF зазначили, що розглядали альтернативні варіанти, але вирішили залишити Канаду країною-господаркою. Турнір пройде з 26 грудня по 5 січня в містах Едмонтон і Ред-Дір.

Посилаючись на війну росії проти України, державний секретар Канади у справах спорту Адам ван Куверден заявив агентству Reuters у середу, що Канада відмовлятиме у в’їзді російським і білоруським спортсменам та офіційним особам, які прибувають для участі в змаганнях — навіть тим, хто має чинні візи.

Вже шість країн відмовились грати з росією на ЧС-2027 з хокею, в Україні відреагували03.11.26, 19:47 • 20065 переглядiв

IIHF відсторонила команди обох країн у 2022 році, після того як москва розпочала вторгнення з території росії та білорусі. Проте минулого місяця Спортивний арбітражний суд (CAS) постановив, що федерація має повернути російські команди до участі у п’яти чемпіонатах.

Молодіжний чемпіонат світу став першим із п’яти турнірів, яких стосується рішення суду від 30 жовтня. В IIHF заявили, що не згодні з цим рішенням, але виконають його.

Додамо

Раніше прем’єр-міністр (у контексті заяви — представник уряду) Марк Карні зазначав, що Канада не дозволить російським спортсменам виступати за свою країну на канадській землі. Дехто сприйняв це як натяк на можливість їхньої участі в статусі нейтральних атлетів.

Ван Куверден уточнив, що Канада допускає участь лише окремих спортсменів у нейтральному статусі, що виключає таку можливість для російської збірної як команди.

Федерація хокею росії назвала рішення IIHF "неприйнятним і незаконним" і заявила, що звернеться до Міжнародного олімпійського комітету для вирішення ситуації.

"Рішення IIHF було ухвалене виключно з політичних причин", — йдеться в заяві.

"Відсторонення збірної росії порушує фундаментальні правові принципи, ідеали олімпізму, принцип недискримінації, рівність серед спортсменів, а також цілісність міжнародних турнірів".

Норвезька хокейна асоціація повідомила, що її молодіжну збірну (U-20) повернули до складу учасників. Раніше їй повідомили, що вона має поступитися місцем росії, оскільки мала найнижчий рейтинг серед усіх команд турніру. "Ми дуже раді за гравців, тренерів і всіх, хто причетний до норвезького хокею, адже вони здобули це місце, домігшись підвищення в класі минулого року", — зазначив генеральний секретар асоціації Петтер Сальстен.

Скандал у світовому хокеї: IIHF оскаржила повернення росії через можливі зв’язки арбітрів із рф14.11.26, 18:08 • 13201 перегляд

"Команда чекала на це цілий рік, але останній місяць провела в стані невизначеності".

У Норвегії повідомили, що передтурнірний тренувальний збір і матчі в Канаді відбудуться згідно з планом.

Можливе повернення Росії до міжнародного хокею викликало погрози бойкоту напередодні чоловічого чемпіонату світу, який має відбутися наступного року в Німеччині.

Австрія, Чехія, Данія, Фінляндія, Латвія, Норвегія та Швеція заявили, що відмовляться грати проти росії. Один зі спонсорів уже розірвав співпрацю, а інші попередили, що можуть вчинити так само, якщо росія візьме участь у змаганнях.

Федерація хокею Німеччини закликала Міжнародну федерацію хокею (IIHF) внести ясність щодо проведення чоловічого чемпіонату світу.

"Нам потрібна визначеність для планування домашнього чемпіонату світу в травні — як для команд, так і для вболівальників та всіх партнерів, — заявив голова федерації Франк Лутц. — Тому ми вимагаємо від IIHF негайних роз’яснень".

Раніше цього місяця президент росії володимир путін заявив, що країни, які виступають проти рішень, що дозволяють росії повернутися до міжнародного спорту, порушують права російських спортсменів і демократичні інститути.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніСпортСвіт
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
Білорусь
Марк Карні
Reuters
Латвія
Австрія
Фінляндія
Данія
Канада
Швеція
Норвегія
Чехія
Німеччина
Україна