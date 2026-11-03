Вже шість країн відмовились грати з росією на ЧС-2027 з хокею, в Україні відреагували
Київ • УНН
Андрій Сибіга подякував Чехії, Данії, Фінляндії, Латвії, Норвегії та Швеції за бойкот матчів із Росією. Він закликав інші країни наслідувати цей приклад.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив вдячність шести країнам, які відмовилися брати участь у хокейних матчах з росією, передає УНН із посиланням на МЗС.
Я дякую Чехії, Данії, Фінляндії, Латвії, Норвегії та Швеції, а також національним хокейним федераціям цих країн за публічну відмову виходити на один лід із росією
Глава МЗС закликав всі інші країни, особливо провідні хокейні держави, наслідувати цей приклад.
Якщо Спортивний арбітражний суд (CAS) не має морального компаса, то продемонструймо, що хокей досі має цінності. Відмовляйтеся грати проти росії та не видавайте візи її гравцям
Він також закликав не допускати росію на лід та підкреслив, що агресивна війна та хокей – несумісні речі.
Норвегія, Данія та Швеція відмовляються грати з росією на ЧС-2027 з хокею03.11.26, 16:41 • 2166 переглядiв
Міністр висловив особливу подяку міністерці закордонних справ Латвії Байбі Браже за її принципову позицію та лідерство.