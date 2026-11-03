Вже шість країн відмовились грати з росією на ЧС-2027 з хокею, в Україні відреагували

Фото: IIHF

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив вдячність шести країнам, які відмовилися брати участь у хокейних матчах з росією, передає УНН із посиланням на МЗС.

Я дякую Чехії, Данії, Фінляндії, Латвії, Норвегії та Швеції, а також національним хокейним федераціям цих країн за публічну відмову виходити на один лід із росією - повідомив Сибіга.

Глава МЗС закликав всі інші країни, особливо провідні хокейні держави, наслідувати цей приклад.

Якщо Спортивний арбітражний суд (CAS) не має морального компаса, то продемонструймо, що хокей досі має цінності. Відмовляйтеся грати проти росії та не видавайте візи її гравцям – зазначив Сибіга.

Він також закликав не допускати росію на лід та підкреслив, що агресивна війна та хокей – несумісні речі.

Норвегія, Данія та Швеція відмовляються грати з росією на ЧС-2027 з хокею

Міністр висловив особливу подяку міністерці закордонних справ Латвії Байбі Браже за її принципову позицію та лідерство.