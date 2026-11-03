$45.530.1851.050.37
ukenru
17:47 • 56 перегляди
Вже шість країн відмовились грати з росією на ЧС-2027 з хокею, в Україні відреагували
17:35 • 3488 перегляди
У Києві призупиняють рух трамваїв і тролейбусів - якими автобусами можна скористатися та чи працює метро
16:38 • 12595 перегляди
"Схема витягання ухилянтів": у МВС заявили, що “медикиня” могла отримувати гроші за заворушення під Києвом
16:23 • 15278 перегляди
У Києві ситуація з електропостачанням надскладна, у низці районів розгортають пункти обігріву - мер
16:04 • 10719 перегляди
Юлії Мендель заочно оголосили підозру у держзраді
16:00 • 10065 перегляди
У Берліні відбудеться зустріч "Коаліції охочих" - Мерц назвав дату та ключові питання
15:23 • 11073 перегляди
СБУ встановила близько 100 учасників зіткнень у Петропавлівській Борщагівці
15:05 • 11068 перегляди
У Брюсселі Україна, США, Європа та НАТО 4 листопада обговорять гарантії безпеки - Зеленський
14:55 • 9848 перегляди
росія здійснює одну з наймасштабніших атак на енергетику - Укренерго
Ексклюзив
14:07 • 18892 перегляди
Проміжні вибори у США - чи зможуть демократи обмежити Трампа та що це означає для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
росія вдарила по енергетиці в 10 областях: де найскладніше зі світлом3 листопада, 08:14 • 24419 перегляди
Зеленський: рф випустила по Україні 17 балістичних ракет у день виборів у СШАPhoto3 листопада, 08:26 • 23938 перегляди
Disney готує найбільше скорочення цього року - хоче вкластися у контент3 листопада, 08:40 • 25171 перегляди
США готують запит у НАТО збільшити внески на поставки зброї Україні - Bloomberg3 листопада, 09:57 • 23114 перегляди
Бронювання в обмін на мобілізацію: чому нова ідея уряду викликала критику
Ексклюзив
3 листопада, 11:27 • 33842 перегляди
Публікації
У Києві призупиняють рух трамваїв і тролейбусів - якими автобусами можна скористатися та чи працює метро17:35 • 3540 перегляди
Проміжні вибори у США - чи зможуть демократи обмежити Трампа та що це означає для України
Ексклюзив
14:07 • 18900 перегляди
Бронювання в обмін на мобілізацію: чому нова ідея уряду викликала критику
Ексклюзив
3 листопада, 11:27 • 34068 перегляди
“Шахтар” - “Спортінг”, “Атлетіко” - “Баварія” - анонс 4 туру ЛЧVideo2 листопада, 20:14 • 59402 перегляди
Від 18-річного дебютанта до абсолютного рекорду - як Ярмоленко йшов до 125 голів в УПЛPhotoVideo2 листопада, 17:35 • 67541 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Вигівський Іван Михайлович
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Київська область
Франція
Реклама
УНН Lite
Disney готує найбільше скорочення цього року - хоче вкластися у контент3 листопада, 08:40 • 25402 перегляди
Вілла Сміта помітили з колишньою дружиною в Австралії після завершення зйомок нового фільму3 листопада, 05:36 • 50637 перегляди
Вупі Голдберг зворушливо попрощалася з Патріком Стюартом і розповіла про їхню багаторічну дружбу3 листопада, 04:05 • 44717 перегляди
В Італії через 51 рік відновили розслідування вбивства режисера П'єра Паоло Пазоліні3 листопада, 03:05 • 37926 перегляди
У росії зафіксували спалах "мишачої лихоманки", понад 1500 людей захворіли у 5 регіонах3 листопада, 02:05 • 34122 перегляди
Актуальне
Опалення
MIM-104 Patriot
The Guardian
Техніка
Fox News

Вже шість країн відмовились грати з росією на ЧС-2027 з хокею, в Україні відреагували

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Андрій Сибіга подякував Чехії, Данії, Фінляндії, Латвії, Норвегії та Швеції за бойкот матчів із Росією. Він закликав інші країни наслідувати цей приклад.

Вже шість країн відмовились грати з росією на ЧС-2027 з хокею, в Україні відреагували
Фото: IIHF

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив вдячність шести країнам, які відмовилися брати участь у хокейних матчах з росією, передає УНН із посиланням на МЗС. 

Я дякую Чехії, Данії, Фінляндії, Латвії, Норвегії та Швеції, а також національним хокейним федераціям цих країн за публічну відмову виходити на один лід із росією 

- повідомив Сибіга.

Глава МЗС закликав всі інші країни, особливо провідні хокейні держави, наслідувати цей приклад.

Якщо Спортивний арбітражний суд (CAS) не має морального компаса, то продемонструймо, що хокей досі має цінності. Відмовляйтеся грати проти росії та не видавайте візи її гравцям 

– зазначив Сибіга. 

Він також закликав не допускати росію на лід та підкреслив, що агресивна війна та хокей – несумісні речі.

Норвегія, Данія та Швеція відмовляються грати з росією на ЧС-2027 з хокею03.11.26, 16:41 • 2166 переглядiв

Міністр висловив особливу подяку міністерці закордонних справ Латвії Байбі Браже за її принципову позицію та лідерство.

Антоніна Туманова

СпортПолітика
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Латвія
Фінляндія
Данія
Швеція
Норвегія
Чехія