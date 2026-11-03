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Норвегія, Данія та Швеція відмовляються грати з росією на ЧС-2027 з хокею

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Федерації трьох країн відмовляться грати проти росії на ЧС-2027 через безпекові та геополітичні ризики. Інші матчі вони проведуть.

Норвегія, Данія та Швеція відмовляються грати з росією на ЧС-2027 з хокею

Норвегія, Данія та Швеція відмовляться грати з росією на чемпіонаті світу з хокею серед чоловіків 2027 року в Німеччині через проблеми безпеки та геополітичну напруженість. Про це заявили у вівторок, 3 листопада, їхні національні федерації, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Спортивний арбітражний суд (CAS) минулого тижня постановив дозволити росії знову брати участь у змаганнях Міжнародної федерації хокею (IIHF), скасувавши рішення керівного органу про виключення російських команд після вторгнення рф в Україну у 2022 році.

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"Норвегія – виходячи з поточної ситуації та інформації, доступної нам сьогодні – не гратиме проти росії на чемпіонаті світу в Німеччині у травні 2027 року", – йдеться у заяві Норвезької федерації хокею (NIHF).

"Решта ігор у групі будуть зіграні за розкладом. Наша позиція щодо виключення росії з усіх міжнародних чемпіонатів, поки триває війна в Україні, залишається незмінною", – додала норвезька асоціація.

Поряд із політичними проблемами, організації назвали захист спортсменів основною причиною цього рішення, підкреслюючи потенційні загрози безпеці своєї команди та тренерського штабу.

"Заради цілісності хокею ми не можемо уявити собі гру проти росії в нинішньому стані. Це закінчиться повним хаосом, якщо ми це зробимо", – заявив данським ЗМІ голова Данського хокейного союзу Хенрік Бах Нільсен.

Шведська асоціація хокею (SIF) також заявила, що її команда відмовиться грати проти росії.

"Наша позиція залишається твердою, і разом з кількома іншими країнами ми домовилися, що оголосимо про це рішення спільно", – сказав Андерс Ларссон, голова SIF, додавши, що участь росії в міжнародному хокеї немислима, поки триває війна в Україні.

Норвегія, Данія та Швеція підтвердили, що вони зіграють свої інші матчі на турнірі.

90-й чемпіонат світу з хокею серед чоловіків відбудеться з 13 по 30 травня в Дюссельдорфі, Гельзенкірхені та Мангаймі.

Рішення CAS викликало запеклий опір з боку європейських хокейних федерацій, міст-організаторів та спонсорів, що призвело до погроз бойкотувати турніри, включаючи чемпіонат світу наступного року та чемпіонат світу серед юніорів 2028 року у Фінляндії.

Фінська асоціація хокею заявила в понеділок, що використає всі доступні засоби, щоб не допустити росії до міжнародних змагань.

"Наша власна позиція полягає в тому, що Фінляндія не гратиме проти росії", – сказав фінській телекомпанії YLE Хейккі Хієтанен, голова Фінської асоціації хокею.

Влада Турку заявила, що місто відмовиться від господарських обов'язків щодо проведення чемпіонату світу серед юніорів, якщо росії дозволять взяти участь.

Комерційні партнери також вжили заходів.

AJ Products, шведська меблева фірма, яка спонсорує чоловічий чемпіонат світу з 1989 року, оголосила в понеділок, що відкликає своє спонсорство турніру наступного року через участь росії.

Фінська компанія Nokian Tyres заявила, що припинить спонсорство чемпіонату світу 2027 року, якщо росії дозволять брати участь у змаганнях, додавши, що продовження угоди за таких умов порушуватиме її корпоративні цінності.

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Юлія Шрамко

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Reuters
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