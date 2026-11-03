Норвегия, Дания и Швеция отказываются играть с россией на ЧМ-2027 по хоккею

Норвегия, Дания и Швеция откажутся играть с россией на чемпионате мира по хоккею среди мужчин 2027 года в Германии из-за проблем с безопасностью и геополитической напряженности. Об этом заявили во вторник, 3 ноября, их национальные федерации, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спортивный арбитражный суд (CAS) на прошлой неделе постановил разрешить россии снова участвовать в соревнованиях Международной федерации хоккея (IIHF), отменив решение руководящего органа об исключении российских команд после вторжения рф в Украину в 2022 году.

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"Норвегия — исходя из текущей ситуации и информации, доступной нам сегодня, — не будет играть против россии на чемпионате мира в Германии в мае 2027 года", — говорится в заявлении Норвежской федерации хоккея (NIHF).

"Остальные игры в группе будут сыграны по расписанию. Наша позиция относительно исключения россии из всех международных чемпионатов, пока продолжается война в Украине, остается неизменной", — добавила норвежская ассоциация.

Наряду с политическими проблемами организации назвали защиту спортсменов основной причиной этого решения, подчеркнув потенциальные угрозы безопасности своей команды и тренерского штаба.

"Ради целостности хоккея мы не можем представить себе игру против россии в нынешнем состоянии. Это закончится полным хаосом, если мы это сделаем", — заявил датским СМИ глава Датского хоккейного союза Хенрик Бах Нильсен.

Шведская ассоциация хоккея (SIF) также заявила, что ее команда откажется играть против россии.

"Наша позиция остается твердой, и вместе с несколькими другими странами мы договорились, что объявим об этом решении совместно", — сказал Андерс Ларссон, глава SIF, добавив, что участие россии в международном хоккее немыслимо, пока продолжается война в Украине.

Норвегия, Дания и Швеция подтвердили, что сыграют свои остальные матчи на турнире.

90-й чемпионат мира по хоккею среди мужчин пройдет с 13 по 30 мая в Дюссельдорфе, Гельзенкирхене и Мангейме.

Решение CAS вызвало яростное сопротивление со стороны европейских хоккейных федераций, городов-организаторов и спонсоров, что привело к угрозам бойкотировать турниры, включая чемпионат мира следующего года и чемпионат мира среди юниоров 2028 года в Финляндии.

Финская ассоциация хоккея заявила в понедельник, что использует все доступные средства, чтобы не допустить россию к международным соревнованиям.

"Наша собственная позиция заключается в том, что Финляндия не будет играть против россии", — сказал финской телекомпании YLE Хейкки Хиетанен, глава Финской ассоциации хоккея.

Власти Турку заявили, что город откажется от обязанностей по проведению чемпионата мира среди юниоров, если россии позволят принять участие.

Коммерческие партнеры также приняли меры.

AJ Products, шведская мебельная фирма, которая спонсирует мужской чемпионат мира с 1989 года, объявила в понедельник, что отказывается от спонсорства турнира следующего года из-за участия россии.

Финская компания Nokian Tyres заявила, что прекратит спонсорство чемпионата мира 2027 года, если россии позволят участвовать в соревнованиях, добавив, что продолжение соглашения на таких условиях нарушало бы ее корпоративные ценности.

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