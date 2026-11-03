Уже шесть стран отказались играть с Россией на ЧМ-2027 по хоккею, в Украине отреагировали
Киев • УНН
Андрей Сибига поблагодарил Чехию, Данию, Финляндию, Латвию, Норвегию и Швецию за бойкот матчей с Россией. Он призвал другие страны последовать этому примеру.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил благодарность шести странам, которые отказались участвовать в хоккейных матчах с Россией, передает УНН со ссылкой на МИД.
Я благодарю Чехию, Данию, Финляндию, Латвию, Норвегию и Швецию, а также национальные хоккейные федерации этих стран за публичный отказ выходить на один лед с Россией
Глава МИД призвал все остальные страны, особенно ведущие хоккейные державы, последовать этому примеру.
Если Спортивный арбитражный суд (CAS) не имеет морального компаса, то давайте продемонстрируем, что хоккей по-прежнему имеет ценности. Отказывайтесь играть против России и не выдавайте визы ее игрокам
Он также призвал не допускать Россию на лед и подчеркнул, что агрессивная война и хоккей – несовместимые вещи.
Норвегия, Дания и Швеция отказываются играть с россией на ЧМ-2027 по хоккею03.11.26, 16:41 • 2912 просмотров
Министр выразил особую благодарность министру иностранных дел Латвии Байбе Браже за ее принципиальную позицию и лидерство.