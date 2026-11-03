Уже шесть стран отказались играть с Россией на ЧМ-2027 по хоккею, в Украине отреагировали

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил благодарность шести странам, которые отказались участвовать в хоккейных матчах с Россией, передает УНН со ссылкой на МИД.

Я благодарю Чехию, Данию, Финляндию, Латвию, Норвегию и Швецию, а также национальные хоккейные федерации этих стран за публичный отказ выходить на один лед с Россией - сообщил Сибига.

Глава МИД призвал все остальные страны, особенно ведущие хоккейные державы, последовать этому примеру.

Если Спортивный арбитражный суд (CAS) не имеет морального компаса, то давайте продемонстрируем, что хоккей по-прежнему имеет ценности. Отказывайтесь играть против России и не выдавайте визы ее игрокам – отметил Сибига.

Он также призвал не допускать Россию на лед и подчеркнул, что агрессивная война и хоккей – несовместимые вещи.

Норвегия, Дания и Швеция отказываются играть с россией на ЧМ-2027 по хоккею

Министр выразил особую благодарность министру иностранных дел Латвии Байбе Браже за ее принципиальную позицию и лидерство.