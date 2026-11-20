Украина позади России в обновлённом рейтинге ФИФА — на каком месте сборная после неудачного сезона
Киев • УНН
Сборная Украины заняла 36-е место в рейтинге ФИФА после неудачных выступлений в Лиге наций. Россия опередила её на одну позицию.
Сборная Украины по футболу завершит 2026 год на 36-м месте в мировом рейтинге ФИФА. После неудачных результатов и поражений в Лиге наций «сине-жёлтые» оказались на одну позицию ниже сборной России. Об этом свидетельствуют опубликованные рейтинговые данные, пишет УНН.
Детали
Согласно представленному рейтингу, украинская национальная команда занимает 36-ю строчку. Непосредственно перед ней расположилась Россия, которая находится на 35-м месте.
В свою очередь сборная Венгрии занимает 37-ю позицию, уступая украинцам одну строчку.
Кто возглавляет мировой рейтинг
Тройка лучших футбольных сборных мира осталась неизменной. Первое место удерживает Испания, второй идёт Аргентина, а третью строчку занимает Франция.
Для украинской команды завершение года на 36-й позиции стало итогом непростого периода, в частности неудачных выступлений в Лиге наций.
В то же время сам рейтинг ФИФА формируется на основе результатов международных матчей, а не только выступлений в одном турнире.
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