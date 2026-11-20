Сборная Украины по футболу завершит 2026 год на 36-м месте в мировом рейтинге ФИФА. После неудачных результатов и поражений в Лиге наций «сине-жёлтые» оказались на одну позицию ниже сборной России. Об этом свидетельствуют опубликованные рейтинговые данные, пишет УНН.

Детали

Согласно представленному рейтингу, украинская национальная команда занимает 36-ю строчку. Непосредственно перед ней расположилась Россия, которая находится на 35-м месте.

В свою очередь сборная Венгрии занимает 37-ю позицию, уступая украинцам одну строчку.

Кто возглавляет мировой рейтинг

Тройка лучших футбольных сборных мира осталась неизменной. Первое место удерживает Испания, второй идёт Аргентина, а третью строчку занимает Франция.

Для украинской команды завершение года на 36-й позиции стало итогом непростого периода, в частности неудачных выступлений в Лиге наций.

В то же время сам рейтинг ФИФА формируется на основе результатов международных матчей, а не только выступлений в одном турнире.

Сборную России по футболу не допустили к отбору на Евро-2028