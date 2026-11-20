У мережі оприлюднили чіткі супутникові знімки Кримського мосту після третього за тиждень удару України. На фотографіях, зроблених 19 листопада, можна побачити пошкодження автомобільної та залізничної частин переправи, зокрема обвалення одного з прольотів у воду. Про це повідомляє Meduza з посиланням на українських OSINT-аналітиків, пише УНН.

Деталі

Супутникові зображення опублікували українські OSINT-канали, зокрема Dnipro Osint. Знімки дозволяють детальніше розглянути стан мосту після останньої атаки.

За інформацією аналітиків, найбільш помітні руйнування зафіксовані на автомобільній частині переправи. Один із прольотів, як стверджується, обвалився у воду.

Що показали нові супутникові знімки

Окрім автомобільного полотна, на оприлюднених фотографіях помітні пошкодження залізничної гілки, яка проходить паралельно.

Повідомляється, що це вже третій удар по Кримському мосту протягом одного тижня.

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